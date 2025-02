La scomparsa di Marcello Mei: "Amato da tutti"

L’Auser e il sindacato Spi-Cgil esprimono profondo cordoglio per la recente scomparsa di Marcello Mei, uomo che si è sempre distinto per generosità e solidarietà. Marcello aveva 93 anni, era socio dell’Auser di Agliana fino dalla nascita dell’associazione ed è stato sempre presente nel sodalizio.

"Nello scorso dicembre ha partecipato al nostro pranzo di Natale – fa sapere la presidente dell’Auser, Patrizia Esposito. Mei era nato il primo agosto del 1931, aveva trascorso la prima parte della sua vita alla Colonica Val di Bure ed era contadino. Dopo la nascita del figlio Roberto e della figlia Anna, si trasferì ad Agliana, lavorando alle filande. Instancabile è stato il suo impegno nel volontariato e si era sempre dimostrato un uomo generoso e solidale con tutti.

Per noi dell’Auser di Agliana – ricorda ancora la presidente – fu uno dei primi soci, accompagnava i bambini sui pulmini dello scuolabus, ridendo e giocando con loro. E’ stato sempre presente nei nostri direttivi e assemblee, per anni era stato sindaco revisore dell’Auser Agliana. Aveva prestato il suo servizio anche come custode alle palestre di Agliana. Era conosciuto e amato da tutti".

Marcello Mei è ricordato anche come socio volontario molto efficiente nel sindacato Spi-Cgil: consegnava le tessere agli iscritti portandole personalmente di casa in casa. Condivideva volentieri i momenti di socializzazione, partecipando a tutte le gite e ai pranzi organizzati dalle associazioni di cui era socio.

"Resterai per sempre nei nostri cuori, caro Marcello – così lo salutano Auser e Spi-Cgil – e ti ringraziamo per tutto quello che ci hai donato: il tuo amore. Esprimiamo le più sentite condoglianze ai figli Roberto e Anna".

Piera Salvi