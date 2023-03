La schiuma sospetta in Ombrone "Fuoriscite sostanze da una ditta"

Quella vista dai cittadini di Gello, e segnalata immediatamente al 112, non era una schiuma che nasceva dal nulla ma si trattava di sostanze bianche e profumate che arrivavano da un pozzetto all’esterno di una ditta presente nella zona, a pochi metri dal torrente Ombrone. Stavolta, quindi, non è un fenomeno naturale quello che si è verificato nei giorni scorsi nella parte nord della città e che ha destato particolare preoccupazione nella cittadinanza: complice la pioggia iniziata a cadere nel tardo pomeriggio di sabato, e andata avanti anche la notte, la schiuma è poi scomparsa ma sul posto erano già arrivati i carabinieri del nucleo forestale di San Marcello e personale Arpat per accertamenti congiunti.

"Le acque del torrente Ombrone si presentavano con schiuma bianca e profumata in grandissima quantità – scrive Arpat – accumulatasi a ridosso delle briglie presenti nel corso d’acqua. Durante gli accertamenti, il personale dell’Agenzia ha individuato una tubazione in riva destra, nei pressi dell’area ex Permaflex, da cui fuoriusciva la stessa schiuma bianca e profumata osservata nel torrente. Sopraggiunta anche la polizia municipale di Pistoia, veniva rintracciato il legale rappresentante di una delle ditte presenti nella zona per potere accedere all’area produttiva, dove il personale Arpat insieme ai carabinieri del nucleo forestale ha accertato l’anomala presenza di schiuma in un pozzetto nell’area esterna della ditta".

Una volta individuata la fonte, grazie all’utilizzo della strumentazione portatile di Arpat, sono stati fatti i rilievi del caso necessari per cercare di risalire alle sostanze che erano presenti nell’area. "Non sono state verificate particolari alterazioni – conclude la nota dell’agenzia regionale – ed è stato prelevato un campione di acqua dallo scarico presente nel pozzetto per la ricerca in laboratorio di alcune sostanze presumibilmente all’origine del problema. Gli eventi piovosi, poi, hanno dilavato la sostanza biancastra come rilevato nella mattinata di domenica in un successivo sopralluogo dei carabinieri forestali, che stanno proseguendo l’attività di accertamento. La situazione è sotto monitoraggio".

S.M.