La San Giorgio compie gli anni In biblioteca si fa festa con i numeri

Sedici anni di San Giorgio, dieci di YouLab e una data, il 22 aprile, per riprendere quel discorso di festa interrotto con tanta amarezza dalla pandemia da covid-19. Sarà un compleanno eccezionalmente lungo fino alla mezzanotte in un fitto calendario di iniziative tutte intorno al tema dei numeri che accompagneranno gli invitati fino al taglio della torta. Giochi, incontri, laboratori, conferenze, momenti musicali e tante altre occasioni di intrattenimento per far comprendere come i numeri non siano esclusivi della matematica, ma appartengano in fondo ad ogni altra disciplina, sia essa la letteratura, lo spettacolo dal vivo o le attività ludiche o quelle semplicemente di pratica quotidiana. La stessa rassegna bibliografica si veste a tema, "Quando i numeri diventano storie", con suggerimenti di lettura al pubblico nella Galleria centrale della biblioteca, mentre nell’area ragazzi saranno esposti libri a tema dedicati alle fasce ragazzi-bambini. Dedicata invece agli adulti l’esposizione "Io ci conto" disseminata nei diversi dipartimenti a cura del gruppo Passeggiate narrative e "Matematica tra le righe" (dipartimenti e ballatoio) con libri dalla Collezione Roberto Morassi. Dalle 9 alle 18 sarà possibile immortalare ciascuno la propria presenza alla festa grazie all’area selfie allestita nel nuovo gazebo YouLab Pistoia tra la San Giorgio Ragazzi e l’adiacente giardino mentre Art Invasion con un collettivo di artisti occuperà gli spazi della galleria centrale per dar vita a un libro d’artista, un’azione "live" cui sarà possibile assistere dalle 10 alle 16. Venendo agli appuntamenti più raccolti, da segnalare senza dubbio "Pistoia e la ferrovia-La storia e i numeri che accompagnano un’epopea" (ore 10) a cura di Fondazione Fs con Elisabetta Giacobbo e Gabriele Romani; seguirà una visita guidata al Deposito rotabili storici riservata a un massimo di 50 partecipanti da prenotare a [email protected]

Il pomeriggio si affolla di eventi: dai giochi matematici a squadre in preparazione alle Olimpiadi italiane di matematica (zona Holden, ore 15) alle proiezioni in mediateca (dalle 15 alle 17), il mercatino ‘Di libro in libro’ degli Amici della San Giorgi, i giochi da tavolo a cura di Astèria (dagli 8 anni in su; San Giorgio Ragazzi dalle 16 alle 22), giochi con i numeri in lingua straniera, tedesco e spagnolo, iniziative a tema robotica per i bambini da 5 agli 11 anni (iscrizioni a [email protected]). Alle 19.30 nella Galleria centrale il Consorzio Ortovivaisti Pistoiesi darà dimostrazione in diretta di arte topiaria. Il taglio della torta è fissato tra le 20.30 e le 21 : poi Teatro a gettoni, proiezioni in mediateca, giochi, e tombola letteraria dalle 23 per scoprire i 90 libri più prestati nei sedici anni di San Giorgio. Il programma su sangiorgio.comune.pistoia.it

linda meoni