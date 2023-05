La salute passa soprattutto dalle nostre mani "Sensibilizzare in primis alunni e bambini"

Anche qust’anno con l’approssimarsi del 5 maggio, giornata mondiale dedicata all’igene delle mani, promossa dall’Oms, l’azienda Usl Toscana centro, torna nelle piazze per cercare di sensibilizzare i cittadini e ribadire il ruolo chiave dell’igene delle mani.

A Pistoia due sono state le inizaitive portate avanti nella giornata di ieri: una in ambito ospedaliero al Piot di San Marcello pistoiese e al San Jacopo, dove sono stati distrubuiti nei vari setting assistenziali i segnalibri "A mani nude" e l’altra con un presidio dall’Azienda Usl Toscana centro adibito in piazza del Duomo per incentivare la campagna di sensibilizzazione, anche attraverso il supporto tecnologico per il corretto lavaggio delle mani.

"La strategia scelta – dichiara Anna Poli, responsabile del team AID e direttrice della struttura dipartimentale sulle infezioni correlate all’assistenza – è quella di assicurare tutti i giorni cure pulite e quindi cure più sicure".

All’iniziativa hanno preso parte anche molti bambini, che sotto l’attento controllo del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, si sono cimentatati, a "colpi" di gel disinfettante nella pulizia delle mani.

"E’ fondamentale responsabilizzare gli operatori sanitari sull’importanza della cura delle nostre mani – sostiene Rosaria Raffaelli, direttore della struttura complessa dell’Usl Toscana centro – ma quest’anno, come ci suggerisce anche l’OMS è altrettanto importante informare la cittadinanza. Abbiamo perciò fortemente voluto essere qui oggi in Piazza del Duomo, con il supporto del comune di Pistoia e, in compagnia di tutti questi giovani studenti, per mostrare ai ragazzi il modo corretto, anche attreverso l’apposito box educativo, di usare il gel e quanto sia importante per la salute la pulizia delle nostre mani". Dello stesso parere è anche Anna Maria Celesti, vicesindaco del comune di Pistoia nonchè presidente della Società della salute pistoiese che svolge la sua attività in ben nove cumuni della provincia.

"Il lavaggio delle mani, sopratutto a partire dall’età dell’infanzia è uno dei fattori che permette di prevenire la maggior parte della percentuale delle dissenterie nell’infanzia e nell’adolescenza – afferma –. Il periodo del covid, con tutte le sue negatività ci ha insegnato che il lavaggio delle mani, non era così accurato e frequente. Ora con l’avvicinarsi della fine dell’emergenza sanitaria, non dobbiamo dimenticare quello che di positivo abbiamo imparato, perchè il lavaggio delle mani ci preserva da malattie infettive anche molto pericolose, come il covid appunto, per la nostra vita. Sensibilizzando i bambini – conclude il vicesindaco Celesti – in automatico si sensibilizzano anche i genitori e le famiglie, per questo la scuola è sempre più un veicolo di informazioni, di prevenzione e di educazione igenico sanitaria".

Alessio Fattori