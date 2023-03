La salute in un podcast Le puntate con gli esperti: medici, farmacisti, biologi

"Parlando di salute – Il podcast": questo il progetto promosso a Pistoia dall’associazione Centro studi allergie e dall’associazione Cassa e tempo libero, che ha l’obiettivo di creare contenuti audio, appunto i podcast, che poi saranno disponibili su diverse piattaforme tra cui iTunes e Spotify, riguardanti vari aspetti della salute (medicina, promozione della salute, benessere) attraverso la realizzazione di diverse puntate, ognuna delle quali con uno specifico argomento e con l’intervento, sotto forma di intervista, di specialistiesperti del settore attivi sul territorio pistoiese.

"L’obiettivo – spiega Filippo Fassio, medico e promotore del progetto – è quello di comunicare attraverso delle interviste a medici, farmacisti e biologi, quello che c’è dietro il mondo della sanità, capire come lavorano le varie figure, il medico di famiglia, lo specialista e il farmacista, cercando di dare delle informazioni utili ai cittadini". I temi sono di interesse generale. "Si parlerà del rapporto medico-paziente con il medico di medicina generale – prosegue il dottor Fassio -, della farmacia come punto di riferimento degli utenti col farmacista, di fattori di rischio cardiovascolare col cardiologo, di nutrizione e salute con il nutrizionista".

Al progetto, finanziato da Farcom, la società partecipata che gestisce le farmacie pubbliche del territorio pistoiese, è stato concesso il patrocinio all’Ordine dei medici e dei chirurghi (Omceo) di Pistoia, dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Pistoia e dell’Ordine dei biologi della Toscana e dell’Umbria. Per questo primo ciclo, sono previste 12 interviste, con altrettanti professionisti.

"L’ascolto del paziente - ribadisce la dottoressa Paola David, vicepresidente dell’Omceo - è parte integrante dell’attività lavorativa e la comunicazione è un passaggio imprescindibile del rapporto del medico con il cittadino, in particolare oggi che cittadini hanno la percezione del rapporto sfilacciato con il medico, impegnato nell’adempimento di tantissimi passaggi burocratici che lo distraggono dall’attività fondamentale di ascolto diretto del paziente, faccia a faccia". "E’ necessario immaginare un’organizzazione del prossimo futuro - sottolinea la dottoressa Sandra Palandri, Amministratrice unica di Far.Com - dove le professioni sanitarie si aiutino tra di loro a non far sentire il cittadino solo". "Il tema salute, oggi più che mai - sottolinea la dottoressa Maria Sole Facioni, consigliera dell’Ordine dei Biologi di Toscana e Umbria - è di estrema attenzione anche in ottica di prevenzione" .

Patrizio Ceccarelli