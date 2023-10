La salute dei parchi pubblici. Dai giochi alle panchine. Tra usura e riqualificazioni

Nelle ultime settimane si è parlato molto della poca presenza del verde in città e del progressivo e sempre più invasivo taglio di alberi e della conseguente cementificazione. Ma qual è invece la situazione per quanto riguarda i parchi pubblici? Ci siamo posti questa domanda e abbiamo deciso di fare un "tour" di alcuni dei parchi pubblici cittadini, provando a dare un giudizio ad ognuno di loro in base ad alcuni parametri: presenza e condizioni di spazi gioco, numero e usura delle panchine, qualità del verde ed eventuali aree per cani. E’ emerso che i parchi ad essere in migliori condizioni sono quelli più grandi e maggiormente frequentati da bambini e ragazzi. In tal senso il parco della rana non può che essere uno dei fiori all’occhiello tra i giardini pubblici pistoiesi. I giochi per i bambini sono numerosi e tutti in ottime condizioni e in molte ore della giornata il parco è densamente frequentato al punto che è difficile anche trovare sistemazione sulle panchine, equamente distribuite lungo l’intero perimetro dell’area giochi. Il taglio dell’erba è tutto sommato buono, seppur ci siano alcuni punti in cui ha un colore tendente al "giallino".

Se la passa piuttosto bene anche il Villone Puccini, dove le attrezzature sono di nuova costruzione e sono presenti addirittura due aree: una coi giochi per i bambini e una per il fitness, dedicata a chi voglia trascorrere il proprio tempo allenandosi. Lo spazio circostante è molto ampio e pulito, grazie anche alla vicinanza del bar che offre numerosi posti per sedersi. Qualche gradino più sotto c’è il giardino di Monteuliveto, che è stato oggetto di una serie di riqualificazioni le quali hanno contribuito ad un notevole rinnovamento dell’intera area verde. I giochi sono cambiati ma alcuni sono già stati danneggiati, probabilmente a causa di un utilizzo non adeguato. Il parco, grazie anche alla presenza del ristorante, è molto frequentato da ragazzi di età superiore e non è desueto che anche questi utilizzino i giochi per bambini, causando inevitabili danni. Per il resto l’area di Monteuliveto offre spazio anche per i cani (ne parliamo diffusamente nel servizio nella pagina a fianco, ndr), oltre un ottimo numero di panchine.

Dando un’occhiata al giardino di Piazza della Resistenza si può invece notare una situazione differente. L’area giochi, seppur rinnovata recentemente, è circondata da panchine in pietra prive di manutenzione, mentre qua e là spuntano ciuffi d’erba selvatica accompagnati da rifiuti di plastica e di carta. Non se la passano bene nemmeno alcuni dei parchi "minori" della nostra città: al parco di San Biagio ci sono appena due altalene e due scivoli, per altro in pessime condizioni, compensate solo in parte da un ampio spazio per gli animali e da un buon numero di panchine. Al giardino di via Niccolò Paganini l’area giochi è pressoché assente, eccezion fatta per due altalene e un cavallino. L’erba incolta arriva in alcuni punti all’altezza delle caviglie, può consolare la pulizia, dettata dal fatto che il parco è ben poco frequentato.

Michele Flori