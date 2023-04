La salma del giovane operaio sarà trasportata oggi a Nicosia

Sarà di ritorno da Pistoia a Nicosia, nella sua terra natale, già quest’oggi la salma di Giuseppe Genovese, l’operaio pratese di 38 anni che ha perso la vita nell’incidente in moto nel tardo pomeriggio di giovedì 6 aprile. L’uomo era residente a Paperino, ma era originario della cittadina siciliana in provincia di Enna. Intanto, dopo i rilievi sul posto, ora sono al vaglio degli inquirenti le cause e la dinamica del tremendo impatto della moto contro l’auto, sulla Statale a Casini di Quarrata, davanti al supermercato Penny market. E di nuovo i cittadini di Quarrata residenti lungo la Statale sottolineano la pericolosità della strada, nel tratto da Bottegone a Casini, dove gli incidenti, spesso mortali, sono ricorrenti. Nel tempo lungo la strada sono stati installati semafori a chiamata, realizzate rotatorie, installate videocamere di sorveglianza e periodicamente la municipale ha fatto i controlli con l’autovelox. Più volte i cittadini con manifestazioni pubbliche hanno chiesto provvedimenti.