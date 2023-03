La rinascita di via Montalbano, la scommessa è sul commercio

"Lo scorso gennaio abbiamo presentato l’iniziativa, in un primo incontro con la cittadinanza. In questo momento la società che si occupa del processo partecipativo sta completando le “interviste“ ai soggetti coinvolti. Poi contiamo di organizzare altri due incontri alla Magia, indicativamente a partire dal prossimo mese e non oltre la fine di maggio". Il vicesindaco Patrizio Mearelli ha così fatto il punto sullo stato d’avanzamento di "Mobilitiamoci! Processo di rigenerazione urbana di Via Montalbano". Un percorso partecipativo del quale sta occupandosi la società “Avventura Urbana“, in corso di sviluppo anche grazie a un contributo di 20mila euro da parte della Regione (con il Comune che co-parteciperà aggiungendovi poco più di 8mila euro), che si pone l’obiettivo di rivitalizzare una delle arterie principali della città. Focalizzandosi sul commercio, in primis.

"Oggi l’area appare caratterizzata dalla presenza di fondi sfitti e spazi trascurati e abbandonati – si legge nel documento di presentazione dell’operazione – che il progetto concepisce quali risorse locali sottoutilizzate e patrimonio di scarto da recuperare e riutilizzare in un’ottica strategica di sviluppo, secondo quelli che sono bisogni e desiderata della comunità locale".

Per questa ragione, i tecnici di “Avventura Urbana stanno attualmente continuando a raccogliere suggerimenti, impressioni e criticità da parte degli esercenti e delle persone che vivono quotidianamente la zona.

Dati che verranno "assemblati" nella seconda fase del lavoro, anche tramite una co-progettazione con gli attori interessati che culminerà poi nella presentazione dei risultati del percorso di partecipazione, da concludersi entro il prossimo giugno. "Un progetto sul quale puntiamo molto – ha confermato il sindaco Gabriele Romiti (in foto) – e che vogliamo portare avanti insieme ai cittadini".

