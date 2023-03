La rinascita di Bottegone Nuove strade e poi il verde Partono i lavori: ecco le tappe

Da domani prende il via un’opera particolarmente attesa a Bottegone che andrà a mettere fine ad un vuoto urbanistico che si protrae, oramai, da più di un decennio. Inizieranno, infatti, le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione di Casone dei Capecchi che, a suo tempo, non vennero terminate dalla ditta incaricata dal lottizzante (area ex Giusti dove ci sono già villette, palazzine e un supermercato). In questa prima fase ci sarà la sistemazione della pavimentazione stradale in via Foresi e via Piccioni, comprese le aree di parcheggio. Le risorse necessarie, per una spesa di circa 160mila euro, sono state reperite dal Comune, divenuto proprietario dell’area a seguito della procedura fallimentare, con l’escussione delle fideiussioni che era stata posta a garanzia dei lavori nel 2005.

"Dopo un lungo iter burocratico, andiamo a sbloccare una situazione di stallo che riguarda la sistemazione dell’area ex Giusti – dichiara Leonardo Cialdi, assessore all’urbanistica – Ora partiamo con il completamento della viabilità, dopodiché si andrà a intervenire sull’area a verde circostante, con un progetto a cui stiamo lavorando, grazie anche alle indicazioni ricevute dai residenti durante le assemblee. L’avvio dei lavori è la riprova del fatto che abbiamo compiuto i passi giusti per arrivare a risolvere quest’annosa questione, che per lungo tempo è stata fonte di disagi per la popolazione del quartiere".

I lavori di completamento della viabilità verranno eseguiti dalla ditta Endiasfalti e comprendono la fresatura (lato marciapiede a ridosso delle zanelle laterali e intorno ad alcuni chiusini), il rialzamento dei chiusini che non presentano una quota idonea a quella finale, la posa dello strato di usura in conglomerato bituminoso e il ripristino di un tratto di marciapiedi mancante. Concluderà i lavori il rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Successivamente si passerà al secondo lotto di lavori, per una cifra di 490mila euro, che riguarderà la vicina area a verde: in questa fase saranno sistemati anche i percorsi ciclo-pedonali, l’illuminazione pubblica e l’area giochi. Per lo svolgimento di questi primi lavori ci saranno, comunque, dei provvedimenti sulla viabilità. Da domani, e fino al 24 marzo, nelle vie Foresi e Piccioni sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Nello stesso periodo sarà in vigore il divieto di transito in fasi non concomitanti. Sono esclusi dal provvedimento di divieto di transito i mezzi di soccorso, di emergenza e i residenti; percorsi protetti per i pedoni.