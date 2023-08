La riforma dello sport Valanga (economica) sulle piccole società "Servirà assistenza"

"Il consiglio che posso dare al momento alle società è quello di rivolgersi ad un commercialista. Come Figc, abbiamo provveduto ad attivare uno sportello di consulenza apposito e faremo il possibile per affiancare i club e sostenerli nel nuovo contesto che si verrà a creare". Roberto D’Ambrosio, presidente del comitato pistoiese della Figc, ha così commentato l’entrata in vigore della riforma dello sport, risalente allo scorso primo luglio. Un testo "sopravvissuto" a tre legislature, visto che se ne parlava a livello nazionale dal 2020. E che propone una serie di novità tutt’altro che irrilevanti, perlomeno per le realtà sportive dei dilettanti.

Iniziando dai principi-cardine del documento, che prevedono fra le altre cose la contrattualizzazione (e l’assicurazione) dei cosiddetti "lavoratori sportivi" e l’abolizione del "vincolo sportivo" per gli atleti. Va detto che il testo ha subìto alcune modifiche sin dalla sua approvazione e potrebbe potenzialmente subirne altre nel prossimo futuro.

La prima novità riguarda però l’ampliamento della categoria dei "lavoratori sportivi", definiti "figure professionali necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive". Una platea che include adesso anche manager, addetti agli arbitri, segretari generali, osservatori e collaboratori tesserati che svolgono mansioni necessarie per la società sportiva. Soggetti che possono essere contrattualizzati come subordinati, autonomi o co.co.co., ed ogni club dovrà eseguire gli adempimenti relativi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (con pena massima rappresentata dall’esclusione dai campionati). Un provvedimento che va a ridurre sulla carta il volontariato: le società potranno continuare a contare sull’apporto di eventuali volontari, a patto che provvedano all’obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di partecipazione alle attività.

Nuovi provvedimenti che si ripercuoteranno anche sul piano fiscale: la nuova normativa prevede per i club l’esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi, applicabile fino a 5mila euro di reddito del lavoratore autonomo, contrattualizzato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Per i compensi superiori a 5mila e fino a 15mila euro resta applicabile l’esenzione Irpef, mentre sono dovuti i contributi previdenziali all’Inps. Oltre i 15mila euro di reddito, saranno invece dovute sia l’aliquota Irpef che i contributi previdenziali, sia per l’area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico. Occhio infine all’abolizione del vincolo sportivo: se fino ad oggi, un giovane calciatore restava sostanzialmente legato al proprio club (sul piano contrattuale) dai 14 ai 25 anni d’età, adesso avrà la possibilità di sottoscrivere accordi annuali e di svincolarsi (a determinate condizioni) a partire dai 16 anni. Nuove norme che rischiano teoricamente di avere un impatto più incisivo sulle società meno strutturate.

"In tutta sincerità, credo che sia ancora presto per lanciarsi in previsioni circa quelli che saranno i risvolti della riforma sul territorio. Anche perché si tratta di un quadro in evoluzione – ha concluso D’Ambrosio – posso dire che le società stanno provvedendo ad adeguarsi alle nuove formalità. E tutto ciò, intanto, fa ben sperare".