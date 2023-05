La riconquista della serie C grazie a Martini

L’Accademia Spal femminile riconquista la serie C nazionale e dietro a questo successo c’è anche il manager aglianese Mattia Martini, direttore sportivo della Spal femminile. Martini, classe 1995, ormai ci ha abituati a vederlo alzare trofei: dopo la Supercoppa italiana con il Brescia, la Liga con l’Atletico Madrid e la Coppa Italia dello scorso gennaio proprio con il club ferrarese. Ora ha vinto anche il campionato regionale Eccellenza, con la compagine in rosa del Presidente Joe Tacopina che dopo un solo anno dalla retrocessione porta la squadra in serie C. Una promozione raggiunta con una giornata di anticipo sul campo dello United Romagna, battuto per 3-0. Martini era stato chiamato dall’Accademia Spal nell’estate 2022 per strutturare un progetto vincente e ha risposto in pieno alle aspettative, conducendo la piazza emiliana al successo, contro squadre dai budget più importanti come Modena e Piacenza. E’ un successo che riempie di gioia non solo Agliana, ma anche Pistoia, perché nella formazione biancazzurra spiccano due ex atlete della Pistoiese femminile: l’attaccante Chiara Tinelli e Alexia Zanini ex capitano della Pistoiese in rosa, ora capitano e difensore centrale nella squadra ferrarese. "Vincere un campionato con un club importante come quello estense – commenta Martini, (foto di Elisa Anastasi) – è motivo di vanto e orgoglio. Il progetto biancazzurro è un qualcosa di umano, prima che di calcistico e ciò dà ancora più valore a questo successo. Ringrazio l’avvocato Marco Ieradi consulente progetti speciali della Spal e il Dg Mauro Rotondi per l’occasione concessami".

Piera Salvi