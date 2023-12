La Regione investe sulla montagna. Pronto un tesoretto da dieci milioni

Quasi dieci milioni di euro a favore della montagna. A stanziarli è stata la Regione, con un’operazione che secondo i consiglieri regionali del Pd Marco Niccolai e Vincenzo Ceccarelli è "la conferma di un impegno e di una priorità nelle politiche regionali. Lo stanziamento di 9,8 milioni per sostenere lo sviluppo delle aree montane della nostra regione non è un atto burocratico ma rappresenta il valore di un’attenzione che la Regione dedica a queste realtà – commentano –, da una parte per combattere lo spopolamento, attraverso la crescita economica e delle infrastrutture, e dall’altra per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e per politiche ecosostenibili. Vogliamo ringraziare la giunta per aver raccolto anche i contenuti di un confronto che, negli ultimi mesi, abbiamo avuto tra di noi proprio per attivare quanto prima e con certe modalità il fondo nazionale per lo sviluppo delle montagne".

L’assegnazione delle risorse avverrà su specifici bandi ai quali dovranno partecipare i soggetti interessati, che saranno soggetti pubblici per tre delle quattro linee di finanziamento. "L’anno scorso il nostro territorio si è piazzato al primo posto in graduatoria con un progetto sulle comunità energetiche – spiega Niccolai in qualità di presidente della Commissione Aree Interne – ottenendo poi risorse per Marliana e Pescia. Quest’anno si apre una nuova finestra di opportunità per altri progetti e, soprattutto, per incentivi per favorire la residenzialità in montagna. L’opportunità di acquisto di mezzi spalaneve o multifunzionali per i nostri Comuni darà mano anche ad affrontare varie criticità. Come Commissione ci siamo battuti per aumentare gli stanziamenti in bilancio e iniziamo a vedere i risultati: dare più opportunità ai comuni e ai territori montani".

Anche il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, si manifesta soddisfatto: "Dallo scorso bando abbiamo avuto un finanziamento per impianti fotovoltaici a Sambuca, Abetone Cutigliano e per il nostro Comune – commenta – finalizzati alla realizzazione di impianti su tetti di proprietà dei Comuni. Per quanto riguarda quello di San Marcello l’impianto sarà realizzato sul tetto della scuola di Maresca. L’investimento è composto da 400mila euro provenienti dalla Regione e 50mila dall’Unione dei Comuni. Quest’anno il contributo è su quattro linee e potremmo partecipare a più d‘una: sarà possibile l’acquisto di mezzi spalaneve, investire sul dissesto idrogeologico di varia natura, mentre la terza linea riservata agli enti comprende possibilità ad ampio respiro. Invece quello sulla residenzialità, cioè un contributo fino a 30mila per le famiglie che decideranno di venire a vivere in montagna, è aperto ai cittadini privati".

Andrea Nannini