La rassegna con l’ambiente al centro

Se le piante potessero parlare, sarebbero… musica. Così è per il compositore Piergiorgio Ratti che ha convertito in intrecci di note il naturale meccanismo di fotosintesi, dando vita a ’Breathing Leaves-La musica delle piante’ concerto evento che inaugura stasera (ore 20.45 al Saloncino di Palazzo de’ Rossi a Pistoia) la seconda edizione del festival ’Climate Fiction Days’, primo evento in Italia dedicato interamente alla letteratura e ad altre narrazioni sul cambiamento climatico. Il festival andrà poi avanti tutta la settimana, fino al 23 marzo. A partire dalla mostra ’Le tavole del Venerdì’, protagonista l’illustratore Guido Scarabottolo, che sarà alla Moon Gallery di via Carducci dal 19 marzo (vernissage alle 18) al 15 maggio prossimo. Seguiranno incontri e presentazioni, con l’autrice Elisa Berti e il suo ’Come il respiro del vento’ (20 marzo ore 18, Puccini Gatteschi in vicolo Malconsiglio), con l’ambasciatrice del clima Sofia Pasotto (21 marzo ore 16, Biblioteca San Giorgio) e con l’ecopoetessa Helen Moore (21 marzo ore 19, Palazzo dei Vescovi), con nella stessa giornata del 21 una bella parentesi destinata ai soli studenti che permetterà loro di incontrare la stessa Pasotto assieme ai due ‘uomini di scienza’ del Cnr Antonello Pasini e Roberto Salzano e poi di collegarsi con la stazione Dirigibile Italia. Non solo libri, ma anche scenari possibili. Se ne parlerà ancora il 21 marzo (ore 17.15, San Giorgio) con il ricercatore Lorenzo Zafferoni che presenterà in anteprima nazionale i risultati di una ricerca interuniversitaria e Fabio Deotto. Sabato denso con gli autori Antonio Moresco e Marina Milani, con Roberto Grossi, Barbara Borlini, Francesco Memo e Marco Taddei per la parte comics, cui si aggiungono Alice Franchi, Giusi Quarenghi, Elisa Palazzi e Federico Taddia, più la parte laboratoriale per i bambini. Il sabato si chiude tra musica e parole a Palazzo Fabroni con Finaz, Bandabardò. Domenica dedicata al mondo della traduzione (dalle 11 alle 13 al Polo Puccini Gatteschi) con Elena Cappellini, Anna Rusconi, Lia Iovenitti, Benedetta Ori e Deborah Confortini, con l’editor Ilaria Benini. Ingresso libero. Dettaglio su climatefictiondays.it.

linda meoni