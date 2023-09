La rassegna A tutto jazz Un’edizione di successo

Il cattivo tempo ha provato a metterci lo zampino, ma niente ha potuto contro la solidità di una proposta che anno dopo anno sa accattivare e intercettare un pubblico sempre più vasto. Si è chiusa con ottimi risultati lo scorso 30 agosto la ventiduesima edizione del festival Serravalle Jazz, rassegna organizzata da Atp-Teatri di Pistoia insieme al Comune di Serravalle Pistoiese, con il fondamentale sostegno di Fondazione Caript e realizzato quest’anno con la collaborazione artistica e organizzativa di Music Pool, presieduta da Gianni Pini, associazione tra le più autorevoli e note in Toscana e in Italia nell’ambito della programmazione della musica Jazz. Il meteo incerto si diceva ha scombinato un po’ i piani, rendendo necessario trasferire alcuni eventi in luoghi diversi da quelli usuali (tra questi, il Teatro Manzoni di Pistoia, che ha ospitato la seconda serata del festival), ma l’incantevole borgo medievale di Serravalle con la sua Rocca di Castruccio, l’ex-Oratorio della Vergine Assunta e, per due concerti, anche la Chiesa di Santo Stefano, è rimasto il cuore di una manifestazione che si conferma, per l’elevata qualità delle proposte, un punto di riferimento nel panorama jazzistico nazionale nonché un importante veicolo di promozione culturale del territorio, capace di coinvolgere un numeroso pubblico di appassionati, transgenerazionale, attento e partecipe. Emozionanti le performance regalate dagli artisti nel corso delle quattro serate: dalla Bargajazz Orchestra, ‘storica’ presenza del Festival e quest’anno accompagnata dall’ospite speciale, il brasiliano Hamilton De Holanda, il Jimi Hendrix del Bandolim, a Gianluca Petrella con il suo progetto ‘Cosmic Renaissance’, da Dimitri Grechi Espinoza con ‘Oreb’ a Jacopo Fagioli in ‘Dialogue’ e al personalissimo omaggio a Stevie Wonder di Fabrizio Bosso, affiancato, in qualità di special guest, da Nico Gori.

La serata di chiusura è stata l’occasione per assegnare a una grande personalità artistica il Premio Sellani, ideato nel 2015 da Nico Gori, in ricordo del pianista marchigiano, grande amico di Serravalle Jazz. Il riconoscimento è andato quest’anno ad Antonello Salis, uno dei più grandi solisti del jazz italiano, che si è esibito in un trascinante concerto finale assieme a Nico Gori, Massimo Moriconi, Stefania Scarinzi, Ellade Bandini e Piero Frassi. Molto seguiti ed apprezzati anche gli incontri e i seminari pomeridiani con l’intervista di Alessandra Cafiero a Hamilton De Holanda, l’approfondimento della figura di Sun Ra e del rapporto tra Psichedelia e Jazz curato da Lorenzo Becciani, l’incursione nella graphic novel con Marco Di Grazia e Cristiano Soldatich, autori del libro dedicato a Chet Baker "Cinque minuti due volte al giorno" e il racconto del complesso e contraddittorio percorso della musica blues che ha proposto Francesco Martinelli, nell’incontro conclusivo a cura di Alessandra Cafiero, partendo dal libro di Ted Gioia, "Delta Blues". L’appuntamento dunque va al prossimo anno, in coda d’agosto, per rinnovare il piacere del jazz all’ombra della Rocca di Castruccio.