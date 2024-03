La raccolta delle pile esauste. L’impegno degli studenti pistoiesi. Consegnati dai ragazzi 1.296 chili

PISTOIA

Più di mille chilogrammi di pile esauste raccolte tra le scuole di Pistoia, Pescia, Buggiano e Agliana. È il risultato dell’edizione 2023 di "Energia al Cubo". Si è appena conclusa l’iniziativa di sensibilizzazione per il corretto conferimento delle pile esauste promosso nelle scuole della città di Pistoia da Erion Energy, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Pile e Accumulatori (RPA) e Ancitel Energia e Ambiente, in collaborazione con Alia Multiutility e con la compartecipazione del Comune di Pistoia.

Da novembre 2023 il progetto ha portato un ciclo di incontri formativi nelle 172 classi dei 4 istituti comprensivi primari e secondari di primo grado aderenti in tutto il capoluogo toscano, nel corso dei quali esperti del settore hanno spiegato ai 3.598 alunni partecipanti l’importanza di una corretta raccolta differenziata delle pile portatili. "Questi giovani adulti hanno un ruolo fondamentale - ha affermato Laura Castelli, Direttore Generale di Erion Energy -: aiutandoli nelle conoscenze corrette sulla sensibilità ambientale permettiamo loro di diventare anche promotori attivi di sostenibilità nelle loro famiglie e in altre situazioni sociali".

A tutti i bambini sono stati consegnati quaderni per imparare, giocando, i principi dell’economia circolare, insieme ad una "scatolina gialla" per raccogliere tutte le pile esauste che si trovano disperse in casa per poi conferirle a scuola nelle colonnine di Alia per la raccolta. "Anche una semplice scatolina gialla, consegnata ai ragazzi per raccogliere le pile a casa, guidati dai principi dell’economia circolare, è fare squadra ottenendo risultati importanti - ha commentato il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra - Crediamo nel binomio ambiente- scuola, abbiamo realizzato e promosso numerose attività in questo senso nei 58 comuni gestiti, per trasmettere l’importanza di preservare il nostro pianeta, incoraggiandoli a diventare attori attivi nei processi di sostenibilità ambientale". Gli studenti si sono anche sfidati in un concorso che ha avuto come premi dei buoni per l’acquisto di materiale scolastico.

Le tre scuole che hanno raccolto il maggior quantitativo di pile sono la Primaria Catena dell’IC Sestini di Agliana (135 kg, 2,41 kg a bambino), Primaria Galileo Galilei dell’IC Cino di Pistoia in Belvedere (234 kg, 1,64 kg ciascuno) e Primaria Piteccio S. Felice dell’IC Cino di Pistoia (36 kg corrispondenti a 0,65 kg a bambino). "Abbiamo accolto con convinzione questa iniziativa - ha detto Gabriele Sgueglia, assessore all’ambiente del Comune di Pistoia -. I giovani sono i più consapevoli del valore della tutela dell’ambiente e disponibili a collaborare da protagonisti per il bene del Pianeta".

Gabriele Acerboni