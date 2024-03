La rabbia di Barni: "Non si può lasciare l’asfalto in queste condizioni"

"Questa strada è pericolosa solo a guardarla, non ci sono buche ma voragini e se chiami la Provincia rispondono che non ci sono soldi per sistemarla". E’ esasperato Vittorio Barni dell’azienda Rose Barni, che si trova proprio lungo via del Casello e che accoglie clienti da tutto il mondo. L’imprenditore, denuncia da tempo alle autorità competenti lo stato disastrato del manto stradale ma le sue parole sembrano cadere nel vuoto. "Ho chiamato la Provincia ma rispondono che si tratta di una strada di proprietà di Anas e che non ci sono soldi al momento per ripararla, nel frattempo le auto che passano da qui ci lasciano le gomme con i cerchioni, e il mio piazzale è ormai diventato uno spazio dove farle sostare in attesa dei soccorsi". E proprio dalla Provincia, il presidente Luca Marmo spiega che è a conoscenza del problema e che se ne sta occupando il sindaco Ferdinando Betti, delegato alla viabilità per l’ente.

"La strada- dice Marmo – appartiene ad Anas che l’ha data in gestione alla Provincia. E’ il mio collega Betti che se ne sta occupando". Resta il grave problema della sicurezza lungo l’asse viario che di fatto collega via Bonellina e via Fiorentina, una valvola di sfogo anche per il traffico proveniente da Casalguidi e Quarrata e una strada trafficata incessantemente anche dai mezzi pesanti che percorrono tutti i giorni le strade dei vivai della Piana pistoiese. "Secondo me c’è solo un rimpallo di responsabilità e le conseguenze sono tutte addosso ai cittadini – tuona Barni – Non è possibile lasciare una strada in questo stato e aspettare che si verifichi davvero qualcosa di grave. E’ l’ora che chi deve intervenga, siamo arrivati al punto che anche gli automobilisti rischiano incidenti e basta farsi un giro nel mio piazzale per capire cosa accade ai mezzi se sfortunatamente si trovano a prendere una delle voragini che si è creata lungo il tratto".

Michela Monti