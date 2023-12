La questione Pistoiese: "È il momento più basso. Rapporti con proprietà né buoni né corretti"

"Da tifoso dico che quello attuale è il momento più basso della ultracentenaria storia della nostra squadra di calcio". Ci è andato giù duro, Alessandro Tomasi, commentando le vicissitudini della Unione Sportiva Pistoiese 1921. Incalzato sulla disastrosa situazione in cui versa il club (nei giorni scorsi si è registrato il fuggi fuggi dei giocatori e della dirigenza, mentre in campo è scesa la formazione juniores, ndr), il sindaco si è espresso così: "Il mio atteggiamento nei confronti della nuova società non è mai cambiato, fin dal loro arrivo – mette in chiaro –. Ormai non vado quasi piu allo stadio. I rapporti tra Amministrazione e questa proprietà non sono mai stati buoni né corretti – attacca –, ma ogni nostra azione è stata dettata da leggi e regolamenti uguali per tutti, che vanno rispettati". Il riferimento, in particolare, è al mancato pagamento delle spettanze nei confronti del Comune per l’utilizzo degli impianti pubblici: "In situazioni di morosità non si può accedere ai campi sportivi e allo stadio – chiarisce –. I piani di rientro si fanno, ma vanno rispettati".

E ancora: "In 102 di anni di storia della Pistoiese sono passati sindaci di ogni colore e tanti presidenti, bravi e meno bravi – ripercorre Tomasi –: ma non c’è mai stato un problema sullo stadio. Se non hanno potuto prendere parte al bando di gestione dello stadio, è per problemi che sono insiti nella società stessa. Come del resto – puntualizza è ben spiegato negli atti".

Agli attacchi delle scorse settimane, Tomasi non risponde. "Non mi metto a replicare contro le loro farneticanti conferenze stampa – afferma – al ’battibecchio da pollaio’ non mi abbasso. Da sindaco dico che avrò a cuore ogni euro dei nostri cittadini: non permetterò morosità di nessun genere. Da tifoso invece – conclude il primo cittadino – dico che questo è il momento più basso della storia della ultracentenaria storia della nostra squadra di calcio". Quanto a quello che succederà adesso, Tomasi non ha risposte. E allora non resta che attendere la conferenza stampa del ’patron’ arancione Maurizio De Simone, per provare a capire quali siano gli intendimenti futuri della proprietà.

Alessandro Benigni