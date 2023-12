La provincia pistoiese è quarta in classifica

PISTOIA

In questi rimbalzi di numeri e proiezioni, sempre per quanto concerne il mondo dell’export ci sono altre statistiche decisamente positive per la nostra provincia che riguardano i primi nove mesi del 2023. Qui, infatti, si fa riferimento all’estrapolazione di dati provenienti dalla Camera di Commercio e che, quindi, vanno ben oltre il mondo manifatturiero come analizzato nell’articolo accanto da Confindustria. Il +14% fatto registrare dalla provincia di Pistoia è il quarto dato provinciale migliore in Toscana, sinonimo di una economia che sembra tornare a correre per quel che concerne la produzione inviata all’estero, pur dovendo fare i conti con numeri ancora preoccupanti su disoccupazione (soprattutto femminile e Under30) e cassa integrazione che riguarda, però, settori più concentrati sul mercato interno.

L’export pistoiese, pertanto, è passato da 1.288.717.373 euro dei primi nove mesi del 2022 a poco meno di un miliardo e mezzo nello stesso periodo di quest’anno (la cifra esatta è 1.469.559.816 euro) andando in decisa controtendenza alla vicina Prato che, invece, nello stesso arco di tempo ha portato a casa un complessivo -2,1% e facendo meglio anche della locomotiva trainante dell’area metropolitana, ovvero Firenze, ferma a +5,9% (con numeri assoluti ovviamente ben diversi visto che si viaggia oltre i 15 miliardi di export).

In Toscana, da gennaio a settembre 2023, il territorio migliore è stato Livorno (addirittura +52,9) davanti a Siena (+48,4%) e Massa Carrara (27,4%) mentre il dato peggiore, seppur di poco, è stato fatto registrare da Pisa (-2,4%). In questo contesto, poi, vanno ricordati anche altri dati precedenti che riguardano il differenziale fra aperture e chiusure di aziende nei primi sei mesi del 2023 (+81) che facevano ben sperare nonostante si sia di fronte a dati in calo rispetto a quanto si è registrato nel post-pandemia. Complessivamente le aziende attive in provincia sono 27.067 e, di queste, oltre 7mila riguardano il settore dei servizi con crescita costante (+1,2%) per quelli rivolti alla persona mentre chi ha fatto registrare una certa contrazione sono gli esercizi al dettaglio (-2,1%) e all’ingrosso (-2,5%).

