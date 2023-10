La Provincia illustra la ’Fase due’: "Recuperati 130mila km di servizio"

La coperta rimane corta, ma i servizi sulle aree "deboli" per il momento continueranno a esserci. Parte da qui il quadro presentato ieri mattina in Provincia dal presidente Luca Marmo insieme alla consigliera provinciale e sindaco di Larciano Lisa Amidei e la funzionaria dell’ufficio provinciale trasporti Francesca Petreni, dove sono state anticipate le novità sul trasporto pubblico locale, a partire dal prossimo 2 novembre. La stessa Provincia intanto ha annunciato che il taglio di 800.000 chilometri di corse dei bus, previsto da qualche anno, è sceso a 670.000, con un recupero netto di 130.000 chilometri di servizio da parte di Autolinee Toscane, passata in gestione circa due anni fa al colosso francese dei trasporti che gestisce anche la metropolitana di Parigi e che ha vinto il bando promosso dalla regione Toscana.

Tra le altre novità si preannunciano per la prossima settimana il cambio degli orari, di cui Autolinee Toscane dovrà dare opportuna comunicazione agli utenti, una nuova denominazione di alcune linee e anche nuovi percorsi per i bus pubblici, ma l’introduzione più originale è stata quella del servizio a chiamata per i cosiddetti "lotti deboli" cioè zone più fuorimano e dunque finora meno servite. "Questo servizio a cui sono stati dedicati 400.000 chilometri – spiega Lisa Amidei – sarà disponibile in zone più difficili da raggiungere, dalla montagna pistoiese alla svizzera pesciatina. Il cittadino potrà chiamare l’azienda di trasporti e richiedere un servizio che l’azienda stessa fisserà nella fascia oraria dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 de giorno successivo". La sperimentazione durerà circa sei mesi al termine dei quali sarà fatto il bilancio delle richieste effettuate e delle necessità. "A seconda di come andrà questa sperimentazione – aggiunge il presidente Marmo – questo servizio a chiamata potrebbe, alla fine dei sei mesi, trasformarsi anche in un servizio fisso".

Il nodo del trasporto pubblico tuttavia, si gioca sui pendolari e soprattutto sugli studenti, le cui famiglie hanno segnalato più di un disservizio dei bus pubblici per il trasporto dei ragazzi a scuola sia nella piana pistoiese, in particolare in zona Quarrata, che sulla montagna e non di meno in Valdinievole, dove i ragazzi che devono raggiungere le scuole superiori sia a Pistoia che a Pescia sono in migliaia e dove spesso – soprattutto a Monsummano – non riescono a salire sui bus perchè pochi e strapieni o perchè guasti e non passano o ancora perché non effettuano la tragitto corretto. Le tratte scolastiche già esistenti ad ogni modo sono state confermate dalla nuova sperimentazione, salvo interesse dei comuni stessi "a contribuire economicamente – come hanno detto ieri mattina gli esponenti provinciali – per avere un miglior servizio in termini di corse o qualità dei mezzi. Se un Comune vuole servizi potenziati o diversi da quelli previsti è necessario che contribuisca per quel che richiede".

Il presidente Marmo tuttavia pare aver ben presente i problemi del trasporto pubblico che ogni anno, al ripartire delle scuole, si ripresenta puntuale. "Il taglio sul Tpl c’è stato e non si può ignorare – ha detto – Il monte chilometri a disposizione è stato organizzato tenendo conto dell’utenza abituale per ottimizzare il servizio nei comparti più bisognosi. Inoltre, nel caso in cui durante l’osservazione nei mesi sperimentali, si dovesse scoprire che il servizio a chiamata non funziona, lavoreremo nella direzione di inserire quel chilometraggio nella parte fissa del servizio".

Arianna Fisicaro