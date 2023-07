La Provincia di Marmo-bis A chi sono andate le deleghe

Primo consiglio provinciale del nuovo mandato per il presidente Luca Marmo, anche se di emozione e di novità ce ne sono state ben poche, se non il debutto del nuovo consigliere della lista civica Silvio Buono ("Agliana Civica") che ha sostituito la pesciatina Zaira Vinci. Pertanto Marmo ha provveduto a ridisegnare soltanto qualche delega ai consiglieri che, adesso, sono così distribuite: il vice-presidente, con competenza per patrimonio ed edilizia scolastica, rimane Gabriele Giacomelli; per Lisa Amidei ci sono, fra gli altri, trasporto pubblico, bilancio, personale e scuole; al sindaco di Montale Ferdinando Betti passa la "patata bollente" della viabilità alla quale aveva rinunciato, per divergenze con decisioni sul personale, Nicola Tesi che mantiene la Polizia provinciale. Per il neo entrato Buono, invece, la delega alla protezione civile. "Siamo di fronte ad un consiglio che andrà a conclusione del mandato a fine anno – ammette Marmo – e quindi le valutazioni fatte hanno portato a confermare larga parte delle deleghe già precedentemente assegnate". Durante la seduta, però, sono stati affrontati altri due temi sensibili degli ultimi mesi: l’istituzione della commissione viadotti, voluta dalla minoranza di centrodestra, per fare piena luce sullo stato dell’arte dei ponti sul territorio provinciale e la mozione, presentata dal consigliere Nicola Tesi, per lo sfalcio dell’erba sulle strade di competenza dell’ente di piazza San Leone. Per quanto concerne il primo punto, la commissione si è insediata all’unanimità con cinque membri: Andrea Tonarelli e Milva Pacini per l’opposizione, Ferdinando Betti e Nicola Tesi per la maggioranza e, in più, Silvio Buono. Sulla questione dell’erba, alla fine la Provincia ha reperito altri 100mila euro da investire subito sul 2023 con la previsione della stessa cifra in più anche per il prossimo anno.

"Ancora non siamo riusciti a rodare un modello che possa garantire interventi specifici – ammette Luca Marmo – ma questa entrata straordinaria dai proventi delle sanzioni del codice della strada può colmare un po’ di gap sapendo che ci sono strade che non riusciamo a raggiungere già da qualche anno". Nel dibattito qualche punta di fioretto fra Andrea Tonarelli ("apprendiamo con piacere di questa mozione, soprattutto perché quel che oggi dice Tesi noi lo sosteniamo da sempre: come mai quando aveva la delega specifica non ha fatto atti del genere? Se si è ricreduto già da domani le facciamo la tessera di Fdi") e lo stesso sindaco di Ponte Buggianese che ha parlato di "presa di responsabilità: quando le risorse non ci sono è difficile fare interventi mentre ora questa era la priorità".

S.M.