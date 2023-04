La Procura sequestra auto e camion

Non ci sarà autopsia sul corpo di Lapo Papucci, il giovane che ha trovato la morte tre notti fa, tra mercoledì e giovedì, sulla Firenze Mare, direzione Firenze, tra il casello di Pistoia e quello di Prato Ovest. Papucci, che aveva 35 anni, era originario di Bagno a Ripoli e abitava a Scandicci. Alla guida della sua Mercedes Classe A è finito contro il camion che segnalava l’inizio del cantiere mobile. Un terribile incidente a cui non è sopravvissuto. Per la Procura della Repubblica di Pistoia, che attende l’esito finale di tutti i rilievi svolti sul posto dalla Polizia Stradale di Montecatini, la dinamica di questa tragedia non richiede un approfondimento attraverso l’autopsia. I mezzi coinvolti, la Mercedes e il camion segnalatore, sono stati invece sequestrati perchè quella che si apre ora è la fase degli accertamenti sul rispetto di tutte le regole cautelari e quindi sia sulla guida che sul cantiere. La salma del giovane si trova all’obitorio dell’ospedale San Jacopo, in attesa che siano fissate le modalità del funerale, che si svolgerà a San Salvatore Abbadia di Scandicci e saranno a cura della Misericordia di Pistoia.