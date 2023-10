La Procura chiede il carcere per il rapinatore con lo spray . Colpi simili in tutta Italia

Un rapinatore seriale con una lunga serie di colpi messi a segno un po’ in tutta Italia e con la stessa drammatica tecnica: colpendo le vittime con lo spray urticante al peperoncino e poi depredandole.

E’ l’uomo che domenica mattina ha seminato il panico tra via Pacinotti e via Pertini per poi essere bloccato dalla polizia poco prima della rotonda di Porta Lucchese e dopo il coraggioso e tempestivo intervento di un cittadino che, come si dice, non si è fatto i fatti propri e lo ha rincorso. Ha 41 anni, è originario dell’Albania e ha la cittadinanza italiana l’uomo arrestato domenica dalla Volante al termine di questo drammatico episodio.

Per lui il sostituto procuratore della Repubblica Giuseppe Grieco ha chiesto ieri al giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto e la misura cautelare della custodia in carcere con l’accusa di rapina aggravata dall’uso dell’arma, in questo caso lo spray urticante.

A quanto pare l’uomo arrestato era di passaggio a Pistoia e non avrebbe legami con la città.

La rapina era avvenuta nella tarda mattinata di domenica scorsa, 22 ottobre, e teatro di questa vile azione nei confronti di un ignaro, e inerme, automobilista era stata la via Pacinotti. L’uomo era stato fermato con una banale scusa dal malvivente che all’improvviso gli aveva aperto lo sportello della macchina spruzzandogli in faccia lo spray urticante e portandogli via il portafogli. Poi ha cominciato a correre. La vittima, in preda a un forte bruciore, ha chiesto disperatamente aiuto e un secondo automobilista si è messo all’inseguimento del rapinatore mentre veniva dato l’allarme alla polizia.

Sono iniziate le ricerche, in un primo momento il fuggitivo sembrava sparito, ma poi la Volante lo ha individuato nell’area del parcheggio del supermercato Penny dove aveva cercato di mescolarsi ad altri clienti e dove, forse per un secondo tentativo di rapina aveva colpito, con lo spray, madre e figlia, che sono state poi soccorse da un’ambulanza della Misericordia di Pistoia.

La squadra Volante della questura lo ha quindi bloccato, e dichiarato in arresto, al termine del tratto di via Ciliegiole che sbuca in Porta Lucchese, e lì sono scattate le manette per rapina aggravata. Il quarantenne è stato condotto in questura per le formalità di legge e quindi in carcere.

red.pt.