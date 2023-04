La primavera è in città Mostre, mercati, fiere e iniziative sportive "Spinte per l’indotto"

Primavera in città: una brochure per promuovere le iniziative in programma in centro fino al 30 giugno. Il centro storico verrà animato, infatti, da una lunga serie di iniziative che accompagneranno i pistoiesi (e non solo) fino a giugno. Dalle mostre alle fiere promozionali, dai mercatini agli incontri tematici, dalle gare sportive ai raduni passando per gli open day: un’offerta per tutti i gusti e tutte le età. "I turisti e i residenti troveranno una serie di appuntamenti ed eventi dal punto di vista culturale, museale, turistico e sportivo – annuncia l’assessore al turismo Alessandro Sabella –: invitiamo dunque anche i cittadini pistoiesi alla massima presenza e partecipazione".

Un calendario fitto di iniziative, dicevamo, che il Comune di Pistoia ha deciso di raccogliere nella brochure “Primavera in città“, in questi giorni in distribuzione agli operatori commerciali della città. La proposta, del resto, è rivolta innanzitutto agli esercenti del centro cittadino con molteplici obiettivi: promuovere le attività in programma, favorirne la partecipazione e armonizzare il proprio operato con l’offerta organizzata appunto dall’Amministrazione comunale. Amministrazione che si è mossa con la collaborazione di associazioni culturali, sportive e ricreative, soggetti privati, fondazioni, associazioni di categoria. "Speriamo che questa manifestazione sia utile a spingere l’economia del nostro territorio e agli esercizi commerciali della città che rappresentano una risorsa e contribuiscono a renderla bella così com’è", commenta l’assessore allo sviluppo economico Gabriele Sgueglia.

II materiale informativo cartaceo appena stampato è frutto del lavoro corale dei servizi Cultura e turismo, Sviluppo economico e Promozione sportiva del Comune, che hanno messo insieme e confezionato l’agenda così da restituire visibilità e valorizzare le iniziative promosse e rivolte a turisti e residenti.

Non si tratta certamente di un programma esaustivo rispetto a quanto accadrà in città nei prossimi mesi, ma di un punto di partenza che potrà arricchirsi di nuove proposte e che già prevede ulteriori eventi in tanti e diversi spazi e luoghi della città, come ad esempio nei teatri pistoiesi. Tra gli eventi culturali, oltre al’appuntamento con i “Dialoghi di Pistoia“ dal 26 al 28 maggio, “Primavera in città“ comprende tanti laboratori, corsi per bambini e adulti, mostre temporanee, conferenze, incontri organizzati quasi quotidianamente nelle Biblioteche San Giorgio e Forteguerriana. E ancora, ecco la celebrazione della Festa della Musica il 16, 17, 18 e 21 giugno; la mostra di LDB sulla street art dal 23 giugno al 16 luglio nelle sale Affrescate. Nei Musei Civici, inoltre, saranno i numerosi appuntamenti con le visite degli Ambasciatori dell’arte e Domenica al Museo.

"Le iniziative culturali saranno numerose, come l’inaugurazione delle mostra Mezz’aria al Palazzo Fabroni dell’associazione culturale NUB, la presentazione del festival della musica nel mese di giugno, le varie giornate al museo e le numerose presentazioni di libri alla Forteguerriana", così l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli. Per quanto riguarda il settore commerciale, c’è il mercato dell’antiquariato ogni seconda domenica del mese, il Free Market, i giovedì con 900 in via Roma e dintorni, il mercato medievale dal 2 al 4 giugno e poi Montuland nel Parco di Monteoliveto, ma anche eventi tematici come Birreinsala il 14 maggio in piazza della Sala, Pizza festival dal 25 al 29 maggio in piazza della Resistenza, stessa location per il Pistoia street food fest dal giovedì 8 all’11 giugno.

Tantissimi i raduni, a partire dalla sfilata nazionale equestre il 20 e 21 maggio da Montesecco a piazza del Duomo alla gara Italian Enduro Series in piazza Oplà nello stesso fine settimana, dal VI raduno 500 in centro il 21 maggio all’undicesima edizione di Vespistoia, sempre il 21 maggio, in piazza della Resistenza, passando per la 23esima rievocazione della Coppa della Collina Storica. In programma, poi, la 13sima Granfondo Edita Pucinskaite il 17 e 18 giugno, e la 46^ Pistoia Abetone Ultramarathon il 25 giugno in piazza del Duomo. Il 6 e il 7 maggio sarà la volta dell’open-day al deposito rotabili storici, mentre il 15 giugno torna l’appuntamento con la Mille Miglia, dopo il grande successo registrato 2019. Il programma completo delle attività può essere consultato sul portale visitpistoia.eu e nel calendario giornaliero presente nella homepage del sito del Comune (www.comune.pistoia.it).

Gabriele Acerboni