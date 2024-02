La presentazione dello Statuto. Un’occasione per tutti i cittadini

Oggi, giovedì 1 febbraio, alle ore 18, nel foyer del teatro Moderno incontro pubblico per approfondire i temi dello Statuto del territorio, che rappresenta una parte fondamentale e costitutiva del Piano strutturale, la cui procedura è iniziata e porterà alla definizione e all’adozione dei nuovi piani: strutturale e operativo. All’incontro parteciperanno i tecnici che li hanno elaborati. Sarà un’occasione per condividere con tutta la cittadinanza interessata lo stato dei lavori, in particolare lo Statuto del territorio. L’argomento, dunque, è particolarmente interessante per la popolazione e per i professionisti perché riguarda il futuro. "E’ un incontro aperto a cittadini e professionisti – fa sapere infatti il sindaco, Luca Benesperi –. Si tratta dell’esposizione del quadro conoscitivo del Piano strutturale. Sia il Piano strutturale che il Piano operativo saranno approvati entro la fine del mandato".

Nella presentazione dell’incontro si spiega: "Lo Statuto del territorio è l’atto mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione e costituisce quindi il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni contenute nei piani. Il patrimonio territoriale è l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e che perciò richiede la garanzia di esistenza quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità". L’incontro sarà quindi indirizzato a rendere partecipe la comunità locale in questo importante passaggio nella formazione dei nuovi atti di governo del territorio, condividendone le linee fondamentali lette attraverso le quattro componenti che corrispondono anche alle quattro invarianti strutturali del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale. Queste le quattro componenti. Struttura idro-geomorfologica: caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici. Struttura ecosistemica: risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora. Struttura insediativa: città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici. Struttura agro-forestale: boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale.

Piera Salvi