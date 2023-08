La Prefettura rassicura Niente allarme tubercolosi

Nessun caso conclamato di malattia, nessun allarme tubercolosi. E’ il direttore generale dell’Asl a rassicurare la cittadinanza. Ed è questo, in sintesi, ciò di cui si è parlato ieri pomeriggio nella riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza in Prefettura, presieduto dal Prefetto, Licia Donatella Messina, sulla situazione della parrocchia di Vicofaro. All’incontro hanno preso parte il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, il procuratore della Repubblica, Tommaso Coletta, il sindaco Alessandro Tomasi, il questore Olimpia Abbate, il comandante provinciale dei carabinieri Stanislao Nacca, il comandante provinciale della guardia di Finanza, Stefano Lampone, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Fabio Tossut, il direttore generale dell’Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, il direttore del dipartimento della prevenzione Maria Formica, e alcuni responsabili sanitari dell’azienda, oltre alla presidente e la direttrice della Società della Salute Pistoiese, dottoresse Annamaria Celesti e Silvia Mantero.

Il direttore generale dell’Asl Toscana Centro ha riferito che allo stato attuale gli esami effettuati dall’Ufficio Igiene non hanno evidenziato situazioni di malattia conclamata relativamente alla tubercolosi. Il vescovo monsignor Tardelli ha assicurato che le prime pulizie all’interno della parrocchia sono già iniziate e che procederanno con la collaborazione del parroco. Intanto, il sindaco si è riservato di valutare quanto emerso per gli ulteriori aspetti relativi all’esecuzione dell’ordinanza.

"I nostri ragazzi non saranno abbandonati e continueranno ad essere seguiti con i controlli dei medici dell’Asl", spiega don Massimo Biancalani. "Nessun caso di tubercolosi è stato accertato. L’Asl ha spiegato che nei prossimi giorni richiamerà i ragazzi risultati negati all’Rx per sottoporli ad un ulteriore step di controlli pneumologici. Dall’inizio degli screening sono stati effettuati circa 45 test. Di questi, quasi tutti erano negativi. I pochi casi di positività sono risultati poi negativi al successivo controllo con Rx. Per questo, è stato disposto un percorso di visite ulteriori a tutela della salute dei ragazzi. Perciò sarà disposta per alcuni di loro una piccola profilassi farmacologica, in modo che sia debellata anche la latenza della malattia".

Don Biancalani rassicura anche di aver risolto, almeno per ora, il problema dell’accumulo di spazzatura nella zona antistante il piazzale della parrocchia. "Per fortuna sono stati ritirati i sacchi della differenziata, soprattutto della plastica, da parte di Alia. Ci auguriamo che il servizio torni regolare, perché da parte nostra c’è il massimo impegno a rispettare le regole".

A questo punto, l’unico nodo da sciogliere restano i tempi con cui sarà attuata l’ordinanza di sgombero. Su cui il primo cittadino non è tornato a pronunciarsi. Una domanda a cui tutti ora aspettano che sia data una risposta chiara.

red.pt