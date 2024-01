La potenza della fotografia per narrare il silenzio interiore

Robert De Niro pianse quando vide il suo volto trasformato in un mosaico di polaroid scattate dal maestro Maurizio Galimberti: "Ero fermo, immobile, e ho visto mia madre, e mio padre". Potentissimo il contributo di Galimberti durante l’evento alla San Giorgio. Il grande fotografo milanese ha raccontato la genesi del suo stile che lo ha reso famoso nel mondo e di come da bambino, nell’orfanotrofio, vedeva il mondo a quadretti dalle inferriate: "Tutti hanno una loro fragilità, e un silenzio interiore, e quello sono io". Il maestro Galimberti, introdotto dalla sua curatrice, Benedetta Donato, ha avuto parole di grande apprezzamento per il progetto dei "Pistorienses": "Non è scontato che un’azienda investa in cultura e il lavoro del fotografo Nicolò Begliomini mi ha sorpreso, ha centrato tutti i soggetti".

"Un progetto – ha detto il sindaco Alessandro Tomasi – che rappresenta un punto di arrivo e che ha messo in luce aspetti che, altrimenti, non avremmo avuto la possibilità di conoscere e che genera nuove energie, e scintille, incroci, e scambi e nuovi progetti che verranno in futuro". La festa alla San Giorgio era l’occasione per la presentazione del numero 47 della rivista "Naturart" che Benedetta Donato ha definito, nel contesto di oggi, una pubblicazione "eroica" e "vedere una comunità così partecipe è rarissimo". Il direttore editoriale Giovanni Capecchi nel presentare i contenuti del nuovo numero ha sottolineato le pagine dedicate al "Farm Cultural Park" di Favara, ad Agrigento: "che usa il suo passato come base per costruire un futuro radicato nell’energia mozzafiato dell’arte e della cultura". La sua fondatrice Florinda Saieva era alla San Giorgio e ha raccontato come è stato possibile arrivare al cuore delle famiglie di Favara e come sia possibile gettare il seme del cambiamento. Nicolò Begliomini, ideatore del progetto "Pistorienses" ha portato dentro la San Giorgio la bandiera che Florinda gli ha consegnato: è rossa a pallini bianchi, il rosso è il colore dell’amore e i pallini sono tutte le realtà coinvolte in questo sogno divenuto realtà. A Pistoia potrebbe essere piantata al Naturart Village che la Giorgio Tesi Group aprirà, fra un anno, lungo la via Nuova Pratese, e sarà una cittadella del verde e dell’arte.

lucia agati