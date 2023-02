La poetessa di Kiev vince il Premio Ceppo

Il Premio Ceppo per la pace e la poesia supera i confini della città e porta anche altrove messaggi di bellezza e di speranza. Accadrà in una settimana davvero particolare, quella del primo anno di guerra segnato dall’invasione russa in Ucraina iniziata il 24 febbraio del 2022. Testimone di tanta sofferenza, quella del conflitto, e di tanta bellezza, quella della poesia, sarà Ljudmyla Djadcenko, giovane poetessa ucraina molto attiva in patria e sulla scena internazionale, vicepresidente degli scrittori del suo Paese, decretata vincitrice della 67esima edizione del Premio Ceppo Internazionale Poesia "Piero Bigongiari". La sua sarà una vera e propria staffetta di pace, partita ieri da Bologna con un incontro alla libreria Sette Volpi, anteprima che conduce dritti alla giornata oggi, giovedì 23 febbraio. Sarà infatti, alle 16, in Auditorium Terzani, che l’autrice terrà una lecture dal titolo "La poesia dovrebbe iniziare il giorno in cui si nasce e non finire il giorno in cui si muore". Sarà presentata la sua antologia di poesie con testo a fronte "La fobia dei numeri" (Interno Poesia, 2023), il primo libro a farla conoscere in Italia che raccoglie molti testi inediti, selezionati e tradotti da Paolo Galvagni, uno dei maggiori studiosi italiani di letteratura ucraina e russa (ingresso libero). A chiusura degli eventi pubblici, domani venerdì 24, alle 16, incontro a Firenze, nella sala del Gonfalone a palazzo del Pegaso, sede del Consiglio Regionale della Toscana. L’ultimo appuntamento sarà (in forma privata) sabato 25 con gli studenti del liceo scientifico di Pistoia.

"Il suo è un viaggio spaesante e spiazzante dentro un vissuto reale e immaginario – scrive nelle motivazioni al premio il presidente Paolo Fabrizio Iacuzzi -. Nel labirinto di una mente attenta alle emozioni e agli affetti, avviene l’incontro folgorante con le figure delle grandi narrazioni e religioni. In questo catasto frammentario, solo la lingua ‘sapienziale’ della poesia è in grado di farle dialogare tra loro: "mi confondo nelle parole. nelle lingue mi confondo". Qui sta il segreto della sua poesia: pur all’apparenza disincarnata, è attenta ai particolari e agli interstizi in cui il senso pare velarsi e rivelarsi insieme, imprendibile. Alla "fobia dei numeri" si oppone dunque un’altra algebra della mente, per cui anche l’umorismo diventa la sfida della melanconia al dolore: "I libri somigliano alle mestizie dei poeti: un po’ di domande un po’ di sogni un po’ di umorismo ma come spesso capita è stato male interpretato". Pur al riparo da un’idea esplicita di poesia civile, è tuttavia evidente nella scrittura di Ljudmyla Djadcenko l’impegno a tessere quello stretto dialogo fra Occidente e Oriente, per cui solo la poesia sembra essere in grado di esplorare le ragioni profonde di una bellezza legata all’etica, con la quale ricostruire le istanze di una civiltà basata sul dialogo e sulla pace". Classe 1988, Ljudmyla Djadcenko è laureata in filologia all’Università di Kiev. Nel 2016 ha conseguito il dottorato (teoria della letteratura e comparatistica). Vive e opera a Kiev.

