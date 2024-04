"La poesia? Un dono, ascoltando noi stessi"

Gli alunni della classe 3 A dell’istituto comprensivo Mario Nannini di Quarrata hanno intervistato la poetessa Simona Chiesi. "Un incontro interessante, ricco di emozioni – raccontano i ragazzi –. La poetessa ha catturato i nostri cuori con la lettura delle sue splendide poesie".

Il 23 aprile, in occasione della giornata Mondiale del libro e come conclusione di un percorso triennale sul testo poetico, la professoressa Vezio ha organizzato un incontro con la poetessa Simona Chiesi, autrice di tre libri: "Sfarsi", "Con dita di scriba" e "Diorami notturni" editi da Bertoni, collana a cura di Tardetti.

Quando è nata la passione per la poesia?

"È nata quando avevo la vostra età, leggevo tanto e quando mi piacevano delle parole, per il loro suono o per il loro significato, le trascrivevo in un taccuino, poi la mia mente le univa creando dei versi. Quella collezione di parole è stata la mia prima valigia di poeta".

Perché ha scelto questo titolo per il suo ultimo libro?

"Si tratta di una metafora. Le poesie di questa raccolta sono collegate e raccontano una lunga notte in cui la mente sogna e proietta degli scenari, degli sfondi, quelli che io chiamo "diorami", poi quando avviene il risveglio, arrivano i pensieri, i ricordi, le riflessioni".

L’ispirazione le viene improvvisamente o decide il momento in cui vuole dedicarsi alla scrittura?

"Improvvisamente, non si pianifica un momento per scrivere. Bisogna mettersi in ascolto di noi stessi, della nostra anima ed essere pronti ad accogliere i suoi messaggi".

Fra le sue poesie ce n’è una a cui lei è legata particolarmente?

"Sì, quella che ho dedicato a mia figlia, "Sogno di lei". L’ispirazione è nata osservando un quadro di Monet (La passeggiata), nel volto della ragazza ho rivisto quello di mia figlia che da "germoglio" è diventata "bosco".

A chi ha dedicato il libro "Diorami notturni?

"L’ho dedicato ad una mia amica colpita da una malattia. Sono poesie un po’ tristi, ma la tristezza e il dolore fanno parte della vita e bisogna imparare che i momenti difficili si possono superare".

Alla fine dell’incontro la poetessa ci ha salutati con queste parole: "Abbiate cura di voi stessi, seguite i vostri sogni, ci saranno ostacoli sul vostro cammino, non mollate, bisogna avere pazienza per raggiungere i propri obiettivi".

Arianna Fisicaro