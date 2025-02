La Pistoiese non ci sta: "La gara è da ripetere"

Dopo il preannuncio di reclamo, ecco anche il ricorso. La Pistoiese non ci sta ad accettare quanto accaduto domenica al Melani e proverà in tutti i modi a chiedere di ripetere la partita contro il Lentigione. Il riferimento è al calcio di rigore assegnato alla squadra emiliana e alla conseguente espulsione di Kharmoud. Un intervento falloso che già in presa diretta aveva lasciato molti dubbi, prima che i video e le immagini diffusi nel post-gara ne scongiurassero l’esistenza. La società arancione ha anche sottolineato come l’episodio di qualche giorno fa non sia il primo nel corso dell’attuale stagione. Questo il testo della nota diramata dal club: "La Fc Pistoiese comunica di aver effettuato ricorso per la gara Pistoiese-Lentigione del giorno 2 febbraio 2025. Il Direttore di Gara al 45° minuto del primo tempo della suddetta gara assegnava un rigore a favore del Lentigione per un presunto fallo nella propria area di rigore del calciatore n. 7 della FC Pistoiese Kharmoud Anas, ed espelleva lo stesso calciatore, senza che questo avesse commesso alcuna infrazione di gioco".

Al termine della partita il Direttore di Gara, mostrando la massima disponibilità e gentilezza, dopo un confronto pacato e civile nel rispetto dei ruoli con i dirigenti della FC Pistoiese, ammetteva di fronte a loro in maniera definitiva la possibilità di aver sbagliato, manifestando il proprio dispiacere per l’accaduto. Visto il palese errore tecnico commesso che ha condizionato lo svolgimento ed il risultato finale della suddetta gara, la Fc Pistoiese ha chiesto di non omologare il risultato della gara Pistoiese-Lentigione e la nuova disputa della partita.

"La Fc Pistoiese è consapevole della complessità del ricorso ma ritiene che questo episodio sia la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza visti i numerosi episodi sfavorevoli subiti dall’inizio dell’anno ad oggi. La Fc Pistoiese chiede rispetto prima di tutto come Società e Città, nonché per i propri tesserati, i propri tifosi e una proprietà che investe energie e risorse nella costruzione di un progetto sportivo pulito e corretto".