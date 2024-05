La Pistoiese in tribunale. C’è attesa per l’udienza. Ma si lavora già al futuro

Il giorno del giudizio, il giorno della verità, chiamatelo come volete, ma la mattinata odierna potrebbe costituire una tappa importante per capire quale sarà il futuro della Pistoiese. Questa mattina, infatti, è in programma al Tribunale di Pistoia l’udienza per la richiesta da parte della Procura di liquidazione giudiziale dell’Unione Sportiva Pistoiese 1921. A meno di clamorosi ribaltoni, il più logico passaggio dovrebbe essere la nomina di un curatore fallimentare, che si occuperà della gestione degli asset societari rimasti (il settore giovanile, sostanzialmente) e delle pendenze con i creditori. Ma non è affatto detto che questa nomina avvenga oggi, né cosa accadrà dopo. In ogni caso sarebbe auspicabile che le forze economiche interessate alla ripartenza del club escano finalmente allo scoperto. Anche da questo punto di vista però, le novità emerse nelle ultime settimane sono ben poche. Il primo, e finora unico, segnale degno di nota è stato dato un mese fa da Sergio Iorio. Alla sua lettera aperta non hanno fatto seguito però altre manifestazioni d’interesse. Ciononostante sono stati intavolati dialoghi e incontri, dai quali sarebbero emersi alcuni profili che potrebbero comporre l’organigramma dirigenziale del nuovo club nel caso in cui dovesse verificarsi la ripartenza dalla Serie D, quindi dopo aver eventualmente portato a termine il passaggio del titolo sportivo da Agliana a Pistoia.

Il Pistoia Fc, questo è il nome in cima alla lista delle nuove denominazioni sociali, potrebbe avere come direttore generale Massimo Taibi (foto a destra). Ex portiere con 300 partite in Serie A, nelle ultime cinque stagioni ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Reggina tra Serie B e Serie C. Il suo è un profilo esperto, anche se in carriera non ha mai lavorato in una categoria come la Serie D. Proprio per questo motivo potrebbe essere affiancato da una figura che conosce maggiormente il territorio. È il caso di Renato Galli (foto a sinistra), pratese, che andrebbe ad occupare la casella di direttore dell’area tecnica. Galli vanta una grande esperienza coi giovani, in quanto è stato responsabile dei vivai di Prato e Fiorentina, oltre che responsabile scouting per Juventus e Roma. Un identikit che dunque calzerebbe a pennello con quanto richiesto da Iorio nella propria "lista dei desideri": una società improntata sui giovani locali e con un margine di futuribilità. Nei giorni scorsi era emerso anche il nome di Paolo Giovannini, che ha poco terminato l’avventura all’Arezzo: per lui la prima opzione era quella del Livorno, ma la pista sembra essersi raffreddata. Chi invece dovrebbe costituire il filo conduttore con l’Us Pistoiese è Filippo Baragli, che è prossimo ad essere riconfermato come responsabile del settore giovanile arancione dopo il grande lavoro svolto nella stagione che sta per andare in archivio. A sostenere finanziariamente il progetto arancione sarebbero, tra gli altri, anche Vannucci Piante, come ormai accade da trent’anni, oltre ad un’importante azienda fiorentina.

Michele Flori