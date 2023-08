La Pistoiese ha saldato il suo debito pregresso

Un’ottima notizia per i tifosi arancioni: la dirigenza dell’us Pistoiese 1921 ha saldato il debito con il comune di Pistoia riguardante gli impianti sportivi e in particolare il "Marcello Melani". La squadra, quindi, dovrebbe continuare a giocare le partite casalinghe del campionato di serie D allo stadio di Pistoia. La conferma arriva direttamente dal direttore generale orange, Raffaele Auriemma. Che con gentilezza, spiega. "Con 11 bonifici abbiamo saldato i 55mila euro di debito pregresso. Con un altro bonifico (di 1800 euro circa), abbiamo provveduto a pagare la prima rata della nuova rateizzazione con l’ente. Aspettiamo la certificazione del Comune, però, per poterci dire perfettamente a posto: ancora non è arrivata, ma visto il periodo di ferie agostane, un ritardo è nella norma. Non preoccupa". Auriemma ringrazia l’Amministrazione, "che ci ha rilasciato il documento necessario all’iscrizione al prossimo torneo di D. Di conseguenza, è il minimo indispensabile ringraziare chi di dovere: ci ha concesso una ulteriore opportunità". Poi traccia le prossime mosse dell’attuale dirigenza arancione. "Col saldo del debito, abbiamo dato un segnale di serietà: il fatto è importante. Ciò premesso, nei prossimi giorni starà ai responsabili della società mettersi a sedere e decidere la linea da intraprendere da qui in avanti. Se ci fossero nuove criticità, ad esempio, ci sarebbe da muoversi con intelligenza e impegno per assolvere a tutto. Pistoiese e Comune dovranno sedersi attorno a un tavolo per siglare una convenzione, che ci permetta di procedere con serenità". In sostanza, parrebbe tutto è bene quel che finisce bene. Ma è lo stesso Auriemma che, con sincerità, invita alla prudenza.

Gianluca Barni