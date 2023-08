La pista intitolata a Fabbri "Campione indimenticato"

Sulla strada, lì dove la sua vita da professionista si è scritta, lì dove nel ricordo di tutti vive, indimenticato. Con in più, tra qualche giorno, una targa con su scritto il suo nome. Non c’è posto che a Fabrizio Fabbri, icona del ciclismo d’oro morto nel giugno del 2019, possa restituire più memoria pubblica. E così, dopo il tributo del Comune di Agliana arrivato nel settembre del 2021 (Fabbri era infatti originario della Ferruccia) con l’intitolazione di una ciclabile in zona Carabattole, ora arriva anche quello quarratino che ha scelto di dedicargli la pista posizionata alla rotonda di via Firenze incrocio con via Chiti. A tagliare il nastro questo sabato alle 18 ci saranno il sindaco Gabriele Romiti assieme all’adorata famiglia di Fabrizio, con la moglie Loretta, i figli Francesco e Fabio, le nuore Silvia e Vanessa e le nipoti Francesca e Lavinia. Un evento accolto con commozione e gratitudine, segno tangibile e pubblico del lascito importante nella comunità sportiva (e non solo) del ‘Fabbrino’.

"È difficile, impossibile per noi dimenticare prima di tutto il buon marito e il buon padre che Fabrizio è stato – ricorda Loretta -. I ricordi che custodiamo sono tanti, tutti belli, e siamo felici e grati che sindaco e giunta abbiano approvato questa iniziativa, così come lo siamo stati in occasione dell’evento di Agliana. L’immagine che Fabrizio ha lasciato negli amici è bella, ne abbiamo tutt’oggi la conferma, ma anche nei tifosi e nelle squadre in cui ha militato. Quando ci trovavamo a seguirlo in giro per il mondo avevamo chiaro quanto fosse ben voluto da tutti. Non appena potevo con Fabio e Francesco lo raggiungevamo sempre ed era meraviglioso anche sorprenderlo, facendoci trovare sulle strade quando meno se lo sarebbe aspettato". Fiero dei ‘suoi ragazzi’, lui come la moglie Loretta, Fabrizio aveva contagiato tutta la famiglia con la passione della bicicletta, con quell’idea vincente di semplicità e dignità. Un uomo e uno sportivo mai ‘da vetrina’, che preferiva lasciare la prima fila ad altri nonostante il suo storico sportivo parlasse per lui. Numerose le partecipazioni ai vari Mondiali su strada, così come numerose sono state le volte in cui Fabbri ha vestito la maglia della Nazionale, partecipando a nove Giri d’Italia, alla mitica Vuelta e al Tour de France. Non sono mancate anche le vittorie, come quella di tappa al Giro del 1972, il Gran Premio Industria e Commercio di Prato; 5ª tappa, 2ª semitappa Giro di Svizzera del 1973; Gran Premio Industria e Commercio di Prato e primo classificato al Giro di Puglia nel 1974. Poi i successi nel ‘75 (Giro dell’Appennino, Tre Valli Varesine e sedicesima tappa del Giro) e nel ‘76 (nona tappa del Giro) e infine la carriera da direttore sportivo dal 1979, con il lungo trascorso in Mapei.

linda meoni