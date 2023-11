La pioggia continua a far paura. Da domani nuove precipitazioni

Tempo in peggioramento nelle prossime ore in Toscana, dopo qualche giorno di provvidenziale tregua dalla pioggia. Una nuova perturbazione andrà a colpire la provincia di Pistoia a partire da domani. Al momento non sono previsti fenomeni intensi come quelli che hanno disastrato le zone di Quarrata, Montale e Casalguidi. Tuttavia i terreni saturi di acqua e gli argini dei fiumi provati da giorni di pioggia intensa non sono nella condizione migliore per poter assorbire nuove precipitazioni. Ecco perché, pur a fronte di precipitazioni modeste e normali per il periodo, occorre comunque mantenere alta l’attenzione. Nello specifico, le precipitazioni arriveranno da ovest nel corso della mattinata di domani, con un aumento dell’intensità della pioggia nel corso del pomeriggio. Pioggia che cadrà in pianura ma soprattutto sui rilievi, dove si attendono punte di 30-40 mm nel giro di 12 ore tra il pomeriggio e la notte su venerdì. Un quantitativo normale per il periodo, niente a che vedere con i 180mm caduti in quattro ore della scorsa settimana. Venerdì, invece, il tempo risulterà in lento miglioramento, anche se ci sarà occasione per nuove modeste precipitazioni. Difficile prevedere se e quanto queste nuove piogge andranno a danneggiare i lavori di ripristino in corso: purtroppo non aiuteranno i lavori di tecnici e volontari che stanno lottando, metro dopo metro, a consolidare gli argini danneggiati dagli eventi alluvionali della scorsa settimana. La prossima settimana, seppur con tutta l’incertezza derivante dalla distanza temporale, la situazione si manterrà variabile: alle schiarite si alterneranno periodi di pioggia novembrina, vale a dire senza eccessi di sorta, a partire dalla giornata di lunedì.

F.S.