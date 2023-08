La Piana pistoiese in bella mostra Grazie al Giro della Toscana "rosa"

La piana pistoiese protagonista della seconda tappa del Giro della Toscana internazionale femminile di ciclismo. Domani la prima frazione in linea (99 km), prenderà il via nel centro di Quarrata, in via Veneto, alle 13. "Si tratta di una grandissima occasione per la nostra città – dichiara il sindaco Gabriele Romiti –, che torna dopo molti anni ad ospitare una manifestazione sportiva così prestigiosa. Siamo davvero fieri della collaborazione con il patron Brunello Fanini e con il suo gruppo. Sarà una giornata memorabile, c’è già grandissima attesa. Una bella cartolina per mettere in mostra la nostra città e le sue qualità, talvolta un po’ nascoste – conclude il primo cittadino –. Ringrazio ancora gli organizzatori che ad ogni edizione consentono a questo sport e a questa gara di mantenere viva una tradizione fortemente identitaria senza perdere di vista il valore sociale della bicicletta, che riporta chi la usa a ritmi di vita più sostenibili".

Dopo la partenza il Giro attraverserà la frazione di Casalguidi dove ci sarà il "traguardo Michela", dedicato a Michela Fanini, posto proprio sotto il murale di Franco Ballerini. Da lì ci si sposterà a Cantagrillo per poi proseguire verso il paese di Serravalle per il primo arrivo in salita della manifestazione (previsto dalle 15.15 in poi). Uno strappo corto ma impegnativo che, sicuramente, darà importanti indicazioni sulle reali ambizioni di vittoria finale delle big.

Le premiazioni si terranno nel palco appositamente montato all’interno della Rocca. Per l’occasione, sono previste limitazioni al transito e alla sosta dei veicoli, oltre che una diversa modulazione degli orari degli uffici della sede comunale, che resteranno comunque aperti alla cittadinanza dalle 7:30 alle 13:30. Lungo tutta via Garibaldi, il transito e la sosta saranno interdetti dalle 8 alle 17.30. Lungo tutto il tratto di via Roma e di via Gabella, il traffico e la sosta saranno invece vietati dalle 14 alle 17:30. Stesse limitazioni nel parcheggio sotto l’ufficio urbanistica e in quello di fronte a piazza della Vittoria.