La pesatura pubblica ora è gratuita. Come accedere al servizio appena riattivato

Il servizio di pesatura dei mezzi, al fine di sapere a quanto ammontasse il carico, in anni lontani veniva svolto da un privato nel suo piazzale, a Pontepetri. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio, ha riattivato la pesa sul Passo dell’Oppio, rimasta inutilizzata per un certo periodo, rendendola gratuita. L’azzeramento delle tariffe è una buona notizia per le imprese locali che utilizzano il servizio di pesa pubblica comunale nella zona artigianale di Oppiaccio.

Dopo un periodo di fermo dovuto a problemi tecnici, l’impianto è stato riattivato e sarà presto nuovamente operativo per la pubblica pesatura. Come si può rilevare, oltre alla riattivazione la principale novità riguarda la decisione della giunta comunale di rendere il servizio completamente gratuito, eliminando le tariffe previste in passato. L’obiettivo è offrire un concreto sostegno alle imprese del territorio e, al contempo, semplificare le procedure amministrative. Il vicesindaco e assessore al Bilancio, Giacomo Buonomini, spiega così la scelta: "Questa operazione è un esempio concreto di come la semplificazione amministrativa, in determinate situazioni, possa generare benefici. Eliminando le tariffe per la pesa, aiutiamo le imprese locali e riduciamo il carico di lavoro burocratico sugli uffici comunali, permettendoci di concentrare su altre questioni prioritarie".

Per accedere al servizio sarà necessario richiedere un’apposita tessera magnetica presso l’Ufficio Ambiente del Comune, seguendo queste modalità: Presentarsi all’Ufficio Ambiente (Piteglio, via Casa Nuova 16 – orario 8:30/13:30) con i dati della ditta e i libretti di circolazione degli automezzi da abilitare. Per l’emissione della tessera è richiesta una cauzione di 20 euro. Ogni tessera sarà associata a un veicolo specifico, che da quel momento in poi potrà usufruire gratuitamente del servizio di pesa. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di San Marcello Piteglio al numero 0573/69042.

Andrea Nannini