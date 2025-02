La partita Pistoiese-Prato. Sotto la lente delle forze di polizia

Le misure più ideonne ed effici per gestire i flussi e garantire uno spettacolo sicuro. Si è tenuta in Prefettura una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal viceprefetto vicario, Roberto Caiati, per discutere le misure di sicurezza in vista della partita di calcio Pistoiese-Prato, in programma il prossimo 16 febbraio. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Pistoia, i vertici provinciali delle forze di polizia, i rappresentanti della Provincia di Pistoia, della Lega nazionale dilettanti, delle società calcistiche Pistoiese e Prato, di Autolinee Toscane e di Ferrovie dello Stato.

Al centro della riunione – spiega una nota della Prefettura – l’analisi dei rischi connessi all’evento e la definizione di un piano di sicurezza integrato, che coinvolgerà tutte le forze in campo. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei flussi di tifosi, sia all’interno che all’esterno dello stadio, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il comitato ha inoltre discusso le modalità di trasporto dei tifosi, con l’obiettivo di agevolare l’afflusso e il deflusso allo stadio, limitando al minimo i disagi per la circolazione. In questo senso, le società di trasporto pubblico, Autolinee Toscane e Ferrovie dello Stato, hanno assicurato la propria collaborazione per garantire un servizio in grado di rispondere alle esigenze connesse all’evento. In tale contesto, al fine di massimizzare l’efficacia delle misure di safety e security da predisporre, è stato richiesto alla società calcistica pratese di fornire a stretto giro una stima affidabile del numero di tifosi che giungeranno a Pistoia per l’incontro.