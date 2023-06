La partita aperta sull’edilizia "In gioco il futuro del settore"

"Apprezziamo la disponibilità al confronto manifestata dal governo sul nodo dei bonus edilizia. Riteniamo che le ipotesi prospettate siano un primo passo, ma non ancora risolutive. Auspichiamo che vengano individuate rapidamente le modalità più efficaci per affrontare la priorità dello sblocco dei crediti incagliati degli imprenditori che hanno effettuato lavori utilizzando lo sconto in fattura e la cessione del credito". Questa la posizione di Confartigianato dopo l’incontro a tema superbonus andato in scena fra governo, Abi e associazioni imprenditoriali del settore. Governo che ha aperto alla strada degli F24 per sbloccare il nodo dei crediti incagliati e all’ipotesi di mantenere la possibilità della cessione per i lavori legati al post sisma e gli incapienti. "Giudichiamo positivamente la volontà del Governo di mantenere aperti dei tavoli di confronto sul futuro dei bonus edilizia, anche in vista della proposta di Direttiva Ue sull’efficientamento degli edifici in discussione a livello comunitario – sottolinea Alessandro Corrieri, presidente di Confartigianato Pistoia –. L’obiettivo della transizione green degli edifici non potrà essere raggiunto se, insieme con un sistema delle agevolazioni sotto forma di detrazioni fiscali, non verrà mantenuta la possibilità della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per alcune fattispecie, in particolare i soggetti con redditi bassi e privilegiando gli interventi su immobili con una classe energetica molto bassa o con ridotti requisiti sismici".

Ricordiamo come la Confederazione, di fronte al decreto legge sulla cessione dei crediti approvato nei giorni scorsi, avesse denunciato il rischio fallimento per migliaia di aziende. Che per il nostro territorio rappresentano una parte fondamentale del tessuto socio economico. Basti pensare che, secondo il report di Confartigianato, il comparto pistoiese conta 2.424 imprese, di cui 1.714 nel settore edile. Nella classifica nazionale, la provincia si piazza al 21esimo posto. Se si tiene conto esclusivamente delle aziende artigiane con dipendenti, il settore costruzioni è composto da 634 imprese, di cui il solo comparto edile ammonta a 429. Gli addetti artigiani (addetti e dipendenti) del comparto costruzioni sono 4.531, di cui 2.970 operano nel settore edile e 1.562 in quello impianti. Inoltre, il settore costruzioni nei primi tre trimestri del 2022 ha segnalato a Pistoia un incremento degli occupati pari al 6,2%, a fronte di una dato italiano complessivo di +1,3%. A dicembre, Confartigianato aveva denunciato la probabile perdita di 47 mila posti in tutta Italia, oltre all’inversione di tendenza della curva del valore aggiunto che ha consentito al Paese di rivestire il ruolo di locomotiva europea nel comparto delle costruzioni, qualora non si fosse sbloccata la questione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizia.

