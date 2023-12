La parola ai cittadini. Stasera a Montale consiglio aperto. In aula anche a Quarrata

Parola ai cittadini montalesi, questa sera, nel consiglio comunale aperto sull’alluvione che si terrà alle ore 21 nella sala al primo piano di villa Smilea. Il consiglio aperto, chiesto dai due gruppi di opposizione Centrodestra e Insieme per Montale, ha lo scopo di dar voce agli imprenditori e ai residenti che sono stati colpiti dall’alluvione del 2 e del 4 novembre. Sul tappeto i tanti interrogativi sulle cause di quanto è avvenuto, in particolare la rottura dell’argine dell’Agna, sugli interventi dei giorni successivi all’evento, sui danni di cui si sta facendo ancora la valutazione alle imprese e alle famiglie e soprattutto sulle cose da fare per ritornare al più presto alla normalità. La situazione delle zone colpite è ancora molto grave. Nell’area industriale di via Guido Rossa non è stata ancora completata la rimozione delle montagne di fango e di detriti che il fiume ha rovesciato nelle strade e nei capannoni. La via principale e le traverse sono ancora in gran parte chiuse e impraticabili, le imprese sono in gran parte ancora bloccate. Il condominio delle 25 imprese di via Guido Rossa ha subito danni gravissimi alle infrastrutture condominiali: l’impianto antincendio, il manto delle strade e le fognature.

Molto grave anche la situazione dei vivai investiti dall’alluvione: nel vivaio Gheri Piante ci sono danni per circa un milione e mezzo di euro. E’ la prima volta che si svolge un incontro pubblico sull’alluvione e il fatto che avvenga in una sede istituzionale, davanti alla giunta e ai consiglieri comunali, conferisce particolare rilievo alla riunione di questa sera. Chiunque voglia potrà intervenire dopo essersi prenotato presso la presidente dell’assemblea o per mail ([email protected]) o anche stasera stessa prima dell’inizio della seduta direttamente nella sala consiliare. La presidente ha organizzato la riunione in modo da dare più spazio possibile ai cittadini. La seduta inizierà con gli interventi dei cittadini iscritti a parlare, poi ci sarà un intervento della giunta, probabilmente del sindaco Ferdinando Betti, dopodiché ai cittadini tornerà la parola, se lo vorranno, per una eventuale replica o un secondo intervento. Dopo questo secondo giro di discussione la seduta continuerà con un dibattito interno al consiglio comunale nella maniera ordinaria, cioè con la partecipazione dei consiglieri.

Di alluvione si è parlato anche ieri sera nel consiglio comunale a Quarrata. All’ordine del giorno, tra i primi punti, le proposte deliberative per le variazioni urgenti al bilancio di previsione e i provvedimenti per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio delle spese attivate dopo gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 2 novembre. Tra le interrogazioni, quelle presentate dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, aventi ad oggetto i lavori effettuati dal consorzio di bonifica Medio Valdarno dopo il 2 novembre a seguito dell’alluvione sui corsi d’acqua di sua competenza; la quantificazione dei danni subiti dai beni immobili di proprietà e pertinenza comunale e sui torrenti del reticolo minore che nel corso degli anni sono stati "tombati".

Giacomo Bini - Daniela Gori