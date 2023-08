La parola agli esercenti "Un centro da rilanciare Aperture la domenica I giovani il vero traino"

Lo shock c’è stato. La chiusura di Luisa Spagnoli in via Buozzi, riportata da La Nazione nei giorni scorsi, ha generato un certo scalpore, lasciando sbigottiti buona parte dei cittadini, ma soprattutto gli esercenti del centro storico, in particolare quelli del settore abbigliamento, come Giulia Mochi, proprietaria del Jango27 di via Curtatone e Montanara, neppure cento metri dal noto esercizio appena chiuso.

"Non è di certo una bella notizia – commenta – perché era un’istituzione e un po’ di preoccupazione c’è. Io spero sia solo un caso dato dal semplice fatto che la tipologia di clientela che frequenta il centro è cambiata tanto negli ultimi anni. Ora ci sono molti più giovani, anche se spesso sono costretti a spostarsi fuori per trovare quei marchi che attirano la loro generazione, mentre dovremmo cercare di trattenerli, magari portando quei marchi qui. Io non credo che la “marca“ dia fastidio al piccolo commerciante che, come me, punta sull’unicità del prodotto, anzi penso sia un valore aggiunto perché richiama gente. Quindi, non dico di trasformare il centro storico in un centro commerciale, ma è arrivato il momento di rilanciarlo, ringiovanirlo. Basta trovare un equilibrio".

Il ricambio generazionale e la necessità di trovare un equilibrio tra grandi marchi e piccoli commercianti, anche per soddisfare le esigenze delle diverse fasce d’età, sono i temi che ritornano anche nelle parole di Yuri Traversari, titolare del Caffè Centrale, che si trova proprio davanti a Luisa Spagnoli. Una posizione privilegiata per fornire un punto di vista differente su come ridare vigore al centro storico. "La chiusura di Luisa Spagnoli fa specie – spiega – perché comunque è un marchio italiano importantissimo, un negozio storico del nostro centro, molto bello ed elegante, con un target però indirizzato verso una clientela matura, a fronte però di un centro storico che è più frequentato dai giovani ora, quindi penso che abbiano sofferto questo ricambio. Io lo vedo perché lavoro principalmente con una clientela che va dai 20 ai 35 anni e il centro se lo cuce addosso chi lo frequenta. Le persone di una certa età invece mancano. Magari vengono in centro, ma solo la domenica e spesso i negozi sono chiusi. Certo non puoi obbligare i negozi ad aprire: ognuno deve fare le sue scelte, però bisognerebbe rendere il centro adatto anche alle persone più mature".

Quello delle aperture domenicali è un argomento rilanciato anche da Ronny Fusco, titolare del negozio di abbigliamento Attitude + di via Sant’Anastasio, che dà la sua disamina su quella che è l’attuale situazione del commercio pistoiese in centro città.

"Io sono pure favorevole alle aperture domenicali e a quelle serali – afferma – e infatti piano piano sempre più attività stanno aderendo. Credo però che Pistoia debba anche dare un’immagine agli esercizi più “folcloristica” per differenziarsi dalle grandi catene, più fredde e standard. I turisti, ma non solo, sono molto attratti da certe tradizioni come il corteggio storico e la Giostra dell’orso. Per questo, mi piacerebbe vedere un centro storico ancora più addobbato a festa durante il Luglio Pistoiese, magari con installazioni luminose, abbellimenti artistici e floro-vivaistici. Capisco che non sia facile a livello economico per il Comune, ma farebbe diventare Pistoia un trend anche sui social".

