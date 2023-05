La palma è tornata in piazza dello Spirito Santo. "Il dono in nome di Marco Mungai"

È stata inaugurata la palma di piazza dello Spirito Santo, donata da Giorgio Tesi Group in ricordo di Marco Mungai. Abbracci e commozione hanno accompagnato la piccola cerimonia che è stata l’occasione per svelare anche la targa, posta a margine dei fiori sottostanti la nuova pianta, posata in ricordo di Marco Mungai, il giovane scomparso in un incidente automobilistico nel maggio del 2014. Per Marco amici e familiari hanno fondato un’associazione che prende il suo nome. "Un ringraziamento speciale va a Fabrizio Tesi e a tutta la Giorgio Tesi Group per lo splendido regalo fatto alla nostra città – ha dichiarato Giulio Lotti, presidente dell’associazione culturale Fondo Marco Mungai –. Siamo commossi e orgogliosi di poter scoprire oggi questa targa in ricordo di Marco in una delle piazze più belle della città". I ringraziamenti sono arrivati anche dalla famiglia Mungai che accompagna passo passo il lavoro dell’associazione. Presente anche lo stesso Fabrizio Tesi che ha spiegato che "questo progetto è nato grazie alla volontà di continuare a collaborare con i ragazzi del Fondo che ho conosciuto in occasione delle raccolte fatte durante le emergenze in Ucraina e in Turchia e di restituire alla città questo angolo verde". Alla cerimonia hanno preso parte anche, oltre agli amici di sempre di Marco Mungai, i familiari del ragazzo e il sindaco Alessandro Tomasi, in doppia veste perché anche lui amico di Marco. Quello appena collocato in piazza dello Spirito Santo è un esemplare di Phoenix canariensis, una palma da dattero in sostituzione della pianta abbattuta negli scorsi mesi che era stata attaccata dal punteruolo rosso. La palma è tornata, dunque, alle spalle della statua del cardinale Forteguerri, restituendo alla piazza uno dei simboli che la caratterizzano. Il fondo Marco Mungai è conosciuto in città in particolare per la raccolta fatta in favore del San Jacopo durante l’emergenza pandemica: 180mila euro raccolti in circa due mesi che hanno permesso l’acquisto di materiali importanti per il nostro presidio e non solo, l’associazione con il ricavato ha acquistato per gli istituti scolastici del comune tablet e connessioni per la didattica a distanza.

Gabriele Acerboni