La novità Orario ridotto "Meno tempo e meglio"

Lavorare qualche ora in meno ma bene e al tempo stesso migliorare la qualità della vita dei dipendenti. È il modello di riduzione oraria messo in campo dalla P. Prestiti srl, che gestisce, tra le altre, la neo filiale pistoiese di Prexta Gruppo Bancario Mediolanum. "Il progetto ha preso il via il 1° febbraio di quest’anno - spiega Simone Massai team manager di P. Prestiti srl - e prevede due strumenti a vantaggio dei dipendenti. Il primo è quello della flessibilità oraria che permette ai collaboratori di poter concentrare le ore lavorate nella giornata e avere più tempo libero a disposizione. La seconda misura prevede la settimana lavorativa più breve, lavorando solo quattro ore il venerdì". Le ore di lavoro diminuiscono ma non la qualità del lavoro e, cosa non da poco, la busta paga resta invariata. Così la P. Prestiti, di Lorenzo Gucci e Domenico Rossi, lancia una nuova politica lavorativa a favore dei dipendenti e della loro vita privata, prendendo spunto dai tanti paesi europei che da tempo hanno messo in pratica il modello della riduzione dell’orario lavorativo per migliorare il rapporto vita-lavoro. A beneficiare di questa misura non saranno solo i dipendenti pistoiesi ma tutti quelli delle filiali della P. Prestiti sparse in Toscana ed Emilia-Romagna, oltre trenta dipendenti in tutto. Per la P. Prestiti le novità non finiscono qui. "Dal 2008 operiamo nel settore del credito nella città di Pistoia ma la grande novità è che da marzo abbiamo cambiato veste: abbiamo abbracciato il nuovo e ambizioso progetto di Prexta Gruppo Bancario Mediolanum – aggiunge Massai –. Le insegne fuori dai nostri uffici di viale Macallè 93 sono cambiate ma la nostra esperienza pluridecennale al servizio dei clienti è ovviamente rimasta invariata. L’azienda è in crescita. Le ultime due filiali che hanno aperto i battenti sono quelle di Firenze e Bologna, che si aggiungono alla nostra grande famiglia che comprende, Montecatini Terme, Prato galilei, Prato Repubblica, Borgo San Lorenzo, Sinalunga, Siena, Poggibonsi e, ovviamente, Pistoia". Online anche il nuovo sito www.pprestiti.it.

Samantha Ferri