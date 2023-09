La novità Inl e Città del vino insieme "Così l’esperienza diventa turismo"

Al via la raccolta dell’uva in Toscana con la novità della “vendemmia turistica” che consente ai visitatori-vacanzieri di partecipare personalmente ed attivamente allo stacco dei grappoli e alle fasi di pigiatura e vinificazione. L’enoturismo regionale, primo in Italia con 15 milioni di enoturisti e 2,65 miliardi di euro di fatturato prima del Covid, è pronto per un ulteriore upgrade dell’offerta turistico enogastronomica proponendo a fianco di degustazioni, visite nelle cantine, tour nei vigneti, da vivere sempre però da spettatore, anche la possibilità di vestire i panni del vignaiolo per un giorno. A dirlo è Coldiretti Toscana che saluta positivamente il protocollo siglato dall’Inl-Ispettorato nazionale del lavoro e associazione nazionale Città del vino nell’ambito delle attività previste dalla normativa per l’enoturismo.

Il protocollo, siglato lo scorso 12 luglio, fornisce le linee guida per la cosiddetta “vendemmia turistica” per cui si intende l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta ad appositi spazi delimitati, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio eo alla visita e degustazione delle cantine locali nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato.

"Il protocollo pone le basi per un turismo ancora più esperienziale ed immersivo – spiega Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana –. La vendemmia turistica può dare un nuovo impulso alle economie dei territori e alla destagionalizzazione dell’enoturismo che vede la nostra regione ai vertici nazionali. Era importante mettere in trasparenza questa attività evitando antipatici equivoci o malintesi con le autorità preposte ai controlli. Le aziende vitivinicole possono finalmente programmare ed organizzare al meglio anche questa nuova forma di turismo che consente di offrire un’esperienza indimenticabile a turisti ed appassionati di vino". Lo scorso anno, secondo l’Osservatorio di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana vini, la Toscana ha prodotto 2,3 milioni di ettolitri di vino con il settore che contribuisce per il 21% al valore della produzione agricola della Toscana con circa 500 milioni di euro.