La "Notte rossa" di Avis Musica e divertimento Ma anche responsabilità

Giocare, diceva Munari, è una cosa seria. Così come divertirsi. E bene lo dimostra in questo senso quello che ormai è a tutti gli effetti un appuntamento fisso del Luglio Pistoiese, la Notte Rossa Avis, lunga maratona che a partire da momenti di spettacolo e intrattenimento lancia un messaggio preciso, che va dritto al cuore di ognuno: donare è un gesto tanto semplice quanto ricco di umanità e civiltà. La data da segnare in agenda è quella del 6 luglio, i luoghi sono invece diversi e guardano a un coinvolgimento totale del nostro centro città con ben 17 postazioni, compresa quella che sarà la ‘casa’ dell’Avis stessa oltre che di Admo, Aido e Adisco, fissata in piazza Gavinana. Sarà qui che chiunque lo desideri potrà depositare la propria candidatura a diventare donatore di sangue (e derivati) ed essere poi richiamati dall’associazione per intraprendere questo percorso. 17 postazioni dicevamo per altrettante diverse iniziative, tutte gratuite e tutte con inizio dalle 21, che spaziano dallo show anni ‘90 (piazza del Duomo) alle dimostrazioni di danza aerea di Circo Libre (piazza Spirito Santo), passando per i burattini dei Pupi di Stac (piazza della Sapienza), musica con il Tritticotrio (Sala), la magia di Francesco Micheloni (piazzetta Romana), il burraco dell’associazione Due di picche, il teatro di D’ArteFatti (Galleria Vittorio Emanuele) e una serie di altre iniziative (il dettaglio su www.notterossapistoia.it), assieme alle postazioni del 183° Reggimento Paracadutisti Nembo (piazzetta San Leone) e delle forze dell’ordine (via Cavour). Il calendario è stato lanciato ieri a palazzo comunale, presenti gli assessori Alessandro Sabella e Benedetta Menichelli, con una folta rappresentanza Avis guidata dall’instancabile Igli Zannerini e ai rappresentanti dei principali sponsor, Massimiliano Pieroni per la Fondazione Caript e Alessandro Penco per Conad, assieme ai soci Andrea Matteini e Alessandro Nesti.

"Questa è l’undicesima Notte Rossa Avis – ha detto Zannerini -. Quando con Emanuele Gelli lanciammo il seme undici anni fa mai avremmo pensato di arrivare fin qui e invece il sostegno e la partecipazione sono stati tali da portarci a oggi. Il 6 luglio la città si riempirà di iniziative e ci auguriamo in una ricca risposta che ci consenta di intercettare quanti più donatori possibile. Non dobbiamo dimenticare un dato che sarebbe utile abbattere: il 35% del plasma lo importiamo dall’estero. Oggi abbiamo più di 500 donatori a Pistoia, mille circa in provincia: ecco, con la Notte Rossa mi aspetto 500 nuovi donatori. Venite a provare, facciamo sì che a Pistoia non manchi mai il sangue, che si possano combattere le carenze. Dopotutto, basta allungare il braccio". Infine un altro appello, che guarda alle associazioni: "Penso a strumenti come il Cinque per mille: aiutiamo le realtà che lavorano sul territorio, che qui offrono servizi. Il mio è davvero un invito a fare quadrato sulla città".

