La nostra terra ancora più bella se vista alla tv

Gabriele Galligani

Ieri pomeriggio Rai Sport ha trasmesso in diretta la fase finale del gran premio Industria e Artigianato di Larciano. Il ciclismo è uno sport che permette di valorizzare i territori. Adesso grazie alle riprese sempre più avanzate lo è ancora di più. Noi residenti in provincia di Pistoia già sappiamo quanto sia bello e vario il nostro territorio. Ma le riprese delle telecamere Rai lo hanno valorizzato ancora di più. Le dolci colline del Montalbano sono state uno sfondo davvero suggestivo. Quello che è andato in onda sui teleschermi è stato un bellissimo spot per la nostra terra. Peccato per le condizioni delle strade. Ma questo è un altro discorso.