La neve va oltre confine

La carenza di pioggia rappresenta il nodo fondamentale per interpretare il quadrio generale e riuscire a fare previsioni. Previsioni che non servono tanto a creare allarmismo, quanto semmai a trovare soluzioni in anticipo oer arginare il problema siccità così centrale soprattutto per l’economia pistoiese. A ciò si somma lo scarso innevamento fatto registrare durante l’inverno che contribuisce a mantenere alto il livello di attenzione. C’è inoltre da considerare il fatto che, almeno per quanto riguarda l’Appennino pistoiese, la gran parte della neve che si sta sciogliendo in queste settimane finisce nel bacino idrografico emiliano-modenese, anziché in quello toscano-pistoiese.

Un "dettaglio" davvero non di poco conto.