La natura come risorsa e "cura" L’immersione con Arum Festival

La natura ‘maestra’, coi suoi tempi e i suoi ritmi, con la sua bellezza, con la sua capacità rigenerante. A questa e agli orizzonti di cura e sostenibilità in un’ottica futura guarda l’Orsigna Arum Festival, quarta edizione del format ideato da Tommaso Corrieri (della società agricola Arum) che nel paese di Terzani ha sede e che qui da giovedì 3 agosto a domenica 6 discorrerà di montagna, ambiente e sostenibilità nelle loro infinite declinazioni attraverso iniziative di vario tipo: dallo yoga ai laboratori, dai concerti agli incontri e ai cammini. Si parlerà di ritorno all’essenziale, benessere quale conseguenza dell’esperienza diretta in natura, di alimentazione assieme a medici e nutrizionisti esperti che diventerà anche oggetto di condivisione con pranzi e cene a base di prodotti della filiera locale. I più piccoli avranno di che intrattenersi con i laboratori sugli erbari magici, le passeggiate alle ricerca degli abitanti della foresta, le letture animate e gli spettacoli per far vivere pienamente la magia del bosco e le sue ancestrali suggestioni. L’accoglienza inizia già al mattino di giovedì, ma il taglio ufficiale del nastro con Tommaso Corrieri, con l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras e con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi si terrà nel pomeriggio, alle 17. Una presenza decisamente di casa ma non per questo meno attesa quella che aprirà la sezione degli incontri, Folco Terzani, che in dialogo con lo scrittore Tiziano Fratus (ore 17.30) parlerà di natura; seguiranno la presentazione del documentario "Ingegneri del cosmo" con una chiacchierata tra Alessandro Negrini e Syusy Blady, per poi proseguire con proiezioni e osservazioni del cielo. A chiudere una passeggiata notturna con partenza alle 23.15 con meditazione.

La giornata del venerdì sarà scandita ancora da esperienze di yoga, esercizi spirituali, camminate, danze etniche, forest bathing, laboratori di canto e per bambini e ancora incontri, da quelli legati a uscite editoriali – con Alberto Fiorito, Tiziano Fratus e Barbara Gizzi – a quelli invece dedicati alla medicina forestale, con Paolo Zavarella. La maratona prosegue anche sabato e domenica, con appuntamenti per il benessere del corpo e della mente e ampi spunti di riflessione a partire da dialoghi a più voci attorno ai temi della cura del territorio e di sostenibilità per la montagna (il programma completo su orsignaarumfestival.org). Per partecipare al festival la quota è di 20 euro al giorno; info anche su Facebook e Instagram.

l.m.