La mostra Installazioni del nostro tempo

Un dialogo silenzioso che diventa narrazione la cui lettura è tutta affidata a chi guarda, alla sua sensibilità, a partire da quattro grandi installazioni che sembrano solo ‘occupare’ uno spazio, ma che in realtà raccontano i tempi che viviamo. S’intitola "Ci sarà il sangue" la mostra di Giacomo Carnesecchi in apertura nelle sale affrescate di Palazzo Comunale sabato 4 marzo alle 18. Il percorso si snoda recuperando la modalità di un racconto in cui, ogni opera, appare come un capitolo di un libro e spetta al visitatore ricostruire quel filo che le lega. Infatti, sotto traccia, sono molte le suggestioni e le riflessioni e i riverberi sull’oggi che Carnesecchi offre, sia rispetto al mondo contemporaneo sia nei confronti della sua arte. Nei confronti di quest’ultima Carnesecchi ha immaginato questa sua monografica quasi come una segreta antologica in cui è possibile rintracciare tutti gli argomenti trattati in questi oltre dieci anni di lavoro nella sua arte. Alcune opere tra loro sovrapposte, depositate a terra all’inizio del percorso, modificato rispetto al consueto fluire degli spettatori in questo spazio, testimoniano quanto realizzato dal 2008 al 2022.

"Il tempo non si è mai fermato", titolo dell’installazione, diventa così come il deposito di sabbia della clessidra simbolo dello scorrere del tempo. "Il tempo che passa - dice l’artista – nonostante le vicende della vita, passa e ti trasforma, ti cambia senza chiedere il permesso". Proseguendo, "Ultimo paesaggio" fa riferimento al nostro tempo come possibile ultima traccia della presenza dell’uomo sulla terra. Le conseguenze del nostro vivere stanno, con grande velocità, modificando quelle che sono le caratteristiche del nostro paesaggio e del nostro pianeta. Il trascurato rispetto dell’uomo verso il pianeta ne ha portato alla distruzione. Se l’uomo non cambia il suo mondo interiore e l’approccio verso il pianeta, questo diventerà veramente l’ultimo paesaggio che potremo vivere e rappresentare. Il cielo è solcato da tracce nere che lo stanno rendendo invisibile; il suo celeste è contrapposto al nero-petrolifico che ci racconta una natura deturpata e sfigurata. Ci rimane solo uno scheletro di realtà, sorretto da blocchi di calcestruzzo che, con l’ultima forza, resistono al loro creatore. In "Poveri cristi" il tema è la sofferenza dell’uomo, le sfide grandi o piccole contro le quali lui stesso si deve scontrare, attraverso le quali deve passare e che deve superare. La sofferenza dei più` deboli, i valori della vita buttati e schiantati, senza dignità.

"Ci sarà il sangue", opera che dà il titolo a tutta la mostra, parla del nostro oggi e della natura devastata dall’uomo, inquinamento, guerre. Il pantano nero, il petrolio e i suoi derivati, che mangia la natura (fiori di orchidee essiccati dopo la caduta dalle piante curate dall’artista per molti anni). Dalla melma però è possibile uscire, così nascono delle figure danzanti, vicine al riscatto. La mostra sarà aperta fino al 26 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; il catalogo sarà presentato il 25 marzo alle 16.

l.m.