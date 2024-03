La Montalese, una strada killer. I comitati chiedono subito soluzioni

I comitati cittadini di Pontenuovo e Santomato si mobilitano per la sicurezza sulla provinciale Montalese dopo l’incidente mortale del 13 febbraio scorso. Ieri sera si è tenuta un’assemblea al circolo di Pontenuovo nella quale i Comitati hanno presentato una piattaforma di richieste concrete, prima fra tutte andare avanti per il progetto e la realizzazione della variante alla Montalese. "Siamo fortemente preoccupati – affermano i Comitati – per il precipitoso peggioramento delle condizioni di sicurezza e viabilità sulla via Sestini/S.P. 5 e Montalese che secondo i dati Aci risulta una delle strade più pericolose della Toscana con 16 incidenti gravi registrati negli ultimi anni". I Comitati non intendono "aspettare, ma agire affinché le istituzioni proposte, Comuni interessati e Provincia, assumano impegni reali e visibili per mettere in sicurezza la zona. Quattro le richieste principali avanzate dai comitati: accorgimenti immediati per un maggiore controllo della strada, dissuasori luminosi, maggiore illuminazione e altri accorgimenti possibili e immediati per invitare gli automobilisti a ridurre la velocità e per richiamare una maggiore attenzione alla guida, decisioni immediate, dopo anni di immobilismo, per realizzare nuovi parcheggi, per togliere le auto dai bordi della strada che producono intralcio e aumentano la pericolosità della viabilità, e infine accelerare il confronto fra Comune di Pistoia, Comune di Montale e Provincia di Pistoia per la realizzazione della variante montalese da S. Agostino a Montale, utilizzando i fondi (300mila euro) stanziati dalla Regione a fine dicembre per la progettazione definitiva".

I Comitati intendono "fare pressione affinché il Comune di Pistoia e la Provincia di Pistoia individuino un tracciato definitivo anche recependo le indicazioni della popolazione interessata". I Comitati non sono più disposti ad attendere e chiedono non più parole ma azioni concrete. "I circa settemila pistoiesi residenti nella zona non sono più a dilazioni e rimpalli di responsabilità – affermano con forza – il tempo è finito vogliamo spingere le istituzioni ad assumere decisioni immediate e reali, in primis per procedere speditamente alla realizzazione della variante, unica soluzione risolutiva per mettere in sicurezza la strada per tutti coloro che la percorrono, famiglie, bambini e cittadini". I Comitati intendono organizzare una manifestazione pubblica per sostenere le loro richieste anche scendendo in piazza. I due incidenti mortali avvenuti nel 2021 a Santomato e poche settimane fa a Pontenuovo sono la tragica dimostrazione di come siano fondate le preoccupazioni dei Comitati. La situazione della strada è ulteriormente peggiorata da quando è stato di nuovo permesso il traffico dei mezzi pesanti in seguito alla chiusura per lavori della tangenziale est. Della sospirata variante esiste al momento solo un progetto di massima e sono ancora da risolvere alcune questioni sul tracciato tra Comune di Pistoia e Provincia.

Giacomo Bini