La Montagna piange Fini: anima della "Valle Lune" e imprenditore di successo

Montagna, 3 aprile 2023 – Fabiano Fini ha lasciato la sua vita terrena nello stesso modo con cui l’ha vissuta, con estrema riservatezza e con lo stile che lo ha sempre contraddistinto, quello di un uomo intelligente e poco incline all’apparenza, un imprenditore di successo e uomo raro. Della malattia che lo ha strappato ai suoi affetti aveva messo al corrente solo una strettissima cerchia di persone. Resta di lui quello che ha seminato, non è poco e nemmeno banale: l’Associazione Valle Lune, praticamente una figlia fatta crescere lentamente ma con risultati tutti i giorni migliori, i lavori al sito archeologico di Castel di Mura sono un eccellente esempio di come si debba portare avanti un lavoro in modo scientifico.

Dall’accoglienza dei giovani visitatori alla relazione con gli esperti della soprintendenza, quello di Fini è stato un rapporto corretto e costruttivo: parlava poco e di cose concrete, pragmatico, aveva fatto dell’autorevolezza uno stile e lo aveva fatto bene. A tutti quelli che gli sono stati vicini spetta adesso il gravoso ma doveroso compito di continuare nella sua opera. Aveva fatto parte del Consiglio provinciale e di quello comunale di San Marcello, il paese che lo aveva visto nascere il 20 giugno del 1948 e che Fabiano ha amato in modo viscerale.

Da più parti veniva ancora sollecitato a rientrare nell’agone politico, ma della sua esperienza politica ne parlava come di una parentesi che non lo aveva soddisfatto in alcun modo, "dieci anni buttati, avrei potuto fare cose ben più utili e divertenti" diceva riferendosi a quei tempi. Quando aveva da fare una critica la faceva a viso aperto, senza falsi accomodamenti ma, nessuno poteva offendersi tanta era l’onestà intellettuale e la correttezza del rimprovero. La Montagna sì, quella l’aveva amata davvero, quando ha fatto parte del Soccorso Alpino si è reso protagonista anche di interventi particolarmente importanti, una volta alla Doganaccia riuscì a portare in salvo delle persone che senza il suo intervento avrebbero potuto non fare ritorno, ma non è stato l’unico intervento salvavita della sua lunga esperienza di soccorritore. "Un uomo onesto e un imprenditore di successo ai massimi livelli, sempre con la schiena dritta – lo descrive il cugino Marco –. Perdere Fabiano è un brutto colpo per tutta la Montagna".