La montagna fa bene anche al cuore Lago Nero e l’idea di "rifugio etico"

Ritmi lenti, convivialità e accoglienza semplici in un contesto naturale che riempie gli occhi e il cuore. Se non è questa allora chissà quale altra potrebbe essere la desiderata ricetta di pace e normalità diventata oggetto di un progetto di montagnaterapia promosso dal Bivacco Lago Nero e Club Alpino Italiano sezione di Pistoia che ha visto quali primi protagonisti alcuni ragazzi e ragazze autistici della Fondazione Maic. A loro in una due giorni assolutamente sperimentale e dal risultato incoraggiante sono spettati i compiti che solitamente spettano ai volontari del Bivacco, comprendenti la gestione del bivacco stesso, il servizio ai camminatori e ospiti della giornata, l’accensione di un fuoco all’aperto.

La prossima settimana, nei giorni 25 e 26 luglio, il testimone di questo progetto che applica il concetto di natura e alta quota al benessere psicofisico passerà invece ad un gruppo di ragazzi Down seguiti dall’associazione pistoiese che trascorreranno del tempo al rifugio Porta Franca.

"Già da tempo il Cai porta avanti progetti che riconosco alla montagna un potere in qualche modo curativo per alcune patologie – spiega il dottor Giuseppe Pettinà, cardiologo socio del Club Alpino di Pistoia che segue la parte operativa del progetto partito dal Bivacco Lago Nero –. Il nostro progetto si concentra sul concetto di inclusione con l’obiettivo di inserire persone diversamente abili insegnando loro elementi di gestione di un rifugio e di un bivacco, lavorando al fianco dei volontari che queste strutture le gestiscono. Dunque non solo il benessere che viene dalla natura e in particolare dalla montagna, ma anche l’opportunità di rendersi utili, acquisire nozioni utili allo svolgimento della vita quotidiana. Abbiamo denominato questo progetto ‘Rifugio etico’, ricalcando il principio che regola gli alberghi etici gestiti appunto da ragazzi con disabilità che vanno ad affiancare persone professionalmente preparate a quella attività specifica. I ragazzi della Maic appena ospitati sono venuti al Bivacco in parte a piedi in parte con la jeep, hanno dormito qui nelle cuccette, si sono impegnati lavando i piatti, servendo gli ospiti che hanno fatto sosta qui durante la loro permanenza. Ma quel che più è importante è che hanno permesso in pieno di cogliere il segno di questo progetto: includere".

linda meoni